سرانه کمک به نیازمندان در خراسان جنوبی 23 هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار عصر سه شنبه در ديدار با حجت الاسلام نوری زاده معاون امور مجلس و استان هاي سازمان تبليغات اسلامي اظهارکرد: تقويت تعامل بين مردم و مديران رمز موفقيت مسئولان است که تاکنون نظام شاهد آن بوده است.

وی تصریح کرد: در دستگاه هاي فرهنگي از جمله سازمان تبليغات اسلامي نيز با تقويت تعامل می توانیم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنیم.

وی مردم خراسان جنوبی را مردمي ولايتمدار،انقلابي، متدين و قانع معرفی کرد و گفت: خراسان جنوبي به نسبت جمعيت موجود و با توجه با اینکه با کشور افغانستان هم مرز است نسبت به ساير استان هاي كشور كمترين ميزان بزهكاري اجتماعي را دارد.

استاندارخراسان جنوبی تاکید کرد: سازمان هاي فرهنگي بايد با جذب جوانان و پاسخگويي به نيازها و سوالات آنها به صورت كارشناسي شده و دلسوزانه مشکلات آنها را برطرف کنند.

وی ادامه داد: چرا که اگر این اتفاق از طرف دستگاه های فرهنگی انجام نشود جوانان به سمت سایت های مجازی گرایش و این عامل باعث هزینه های سنگین برای جامعه در آینده می شود.

خدمتگزار خراسان جنوبی را استانی فرهنگی دانست و افزود: حوزه هاي علميه در اين استان قدمتي 700 ساله دارند.

وي بیان کرد: خراسان جنوبی در زمینه بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس بیشترین بازدید کننده را داشته که نشان از عمیق بودن باورهای دینی مردم این استان دارد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدا و جانفشانی های جانبازان است.

وی با بیان اینکه سرانه کمک به نيازمندان در سطح كشور 18 هزار تومان است، افزود: اين میزان در خراسان جنوبي 23 هزار تومان است که این نشان دهنده عمق باورهاي ديني و اعتقادي مردم این استان است.

مدیریت قوی و فکر و اندیشه در حوزه فرهنگ کارساز است

معاون حقوقی، امور مجلس و استان هاي سازمان تبليغات اسلامي كشور نيز در اين ديدار افزود: در حال حاضر دشمنان نظام و انقلاب اسلامي با بكارگيري تمام توان و ظرفيت خود براي ضربه زدن به انقلاب اسلامي تلاش مي كنند.

حجت الاسلام با بیان اینکه موضوع فرهنگ را موضوعي بسيار مهم و حساس است، عنوان کرد: در حوزه فرهنگ، پول و اعتبار کار نمی‌کند بلکه فکر و اندیشه کارساز است و باید ترویج و تبلیغ مسائل فرهنگی توسط افرادی قوی مدیریت شود.

حجت الاسلام نوری زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 91 هزار هيئت مذهبي زير نظر سازمان تبليغات اسلامي كشور درحال فعاليت هستند، افزود: باید برای حفظ اعتماد عمومی به برنامه های فرهنگی در تبلیغات، صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی در پایان یادآور شد: دشمن با تمام توان در حوزه جنگ نرم وارد شده و در برنامه ریزی های خود به دنبال تضعیف باورهای دینی ما است که باید در این رابطه هوشیار و با برنامه ریزی حرکت کنیم.