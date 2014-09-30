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۸ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۰۹

دکتر مهراد به مهر خبر داد:

تفاهم نامه تاسیس نظام استنادی علوم پلیسی در شیراز امضا می شود

تفاهم نامه تاسیس نظام استنادی علوم پلیسی در شیراز امضا می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از امضای تفاهم نامه تاسیس نظام استنادی علوم پلیسی با این مرکز در شیراز خبر داد.

دکتر جعفر مهراد سه شنبه شب در حاشیه نشست و سخنرانی رافائل کاپورو، استاد آلمانی اخلاق اطلاعات و ارتباطات، در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پروفسور رافائل کاپورو برای سخنرانی به شیراز دعوت شد.

وی ادامه داد: برای استفاده از سخنرانی های این دانشمند یکشنبه ششم مهرماه با دعوت از دانشجویان دانشگاه تهران وی در محل دانشگاه تهران سخنرانی خود را ایراد کرد و در شیراز نیز دو سخنرانی برای ایشان در نظر گرفته شد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار کرد: نخستین سخنرانی پروفسور کاپورو در شیراز برای دانشجویان دانشگاه های شیراز عصر سه شنبه در محل مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و فناوری برگزار شد.

دکتر مهراد افزود: کاپورو در سخنرانی های امروز خود مفهوم اطلاعات را از دیدگاه علمی و آکادمیک و با نظری به فلسفه در ایران و اسلام ارائه داد و مثال های گوناگونی از مفهوم اطلاعات در ادبیات علمی ایران ارائه کرد و به مباحث اخلاقی و حقوقی استفاده از اطلاعات آشکار و اطلاعات پنهان و با اطلاعات خصوصی پرداخت.

وی افزود: به اعتقاد کاپورو در عصر دیجیتال و در دوره ای که اینترنت اطلاعات از انواع گوناگون را به صورت آشکار منتشر می کند تضاد کاملا روشنی با حقوق فردی پیدا می کند و باید از دیدگاه اخلاقی و حقوقی، از حقوق افرادی که ممکن است اطلاعات آنان مورد سوء استفاده قرار بگیرد، مراقبت کرد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری عنوان کرد: پروفسور کاپورو در بخشی از سخنرانی توجه ویژه ای به اطلاعات خصوصی مانند اطلاعات پزشکی افراد و داده های شخصی معطوف کرد و به شدت از مراقبت اطلاعات شخصی افراد تاکید داشت.

دکتر مهراد همچنین ابراز داشت: سخنرانی دوم کاپورو در شیراز روز چهارشنبه به معاونان پژوهشی و فناوری و مدیران امور پژوهشی دانشگاه های فارس اعم از دولتی و غیر دولتی اختصاص دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رئیس دانشگاه علوم انتظامی کشور روز چهارشنبه از مرکز منطقه ای "آی اس سی" بازدید می کند و در این بازدید ضمن بحث و گفتگو پیرامون همکاری های علمی و پژوهشی، تفاهم نامه تاسیس نظام استنادی علوم پلیسی امضا و مبادله خواهد شد.

کد مطلب 2381312

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