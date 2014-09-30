تفاهم نامه تاسیس نظام استنادی علوم پلیسی در شیراز امضا می شود

دکتر جعفر مهراد سه شنبه شب در حاشیه نشست و سخنرانی رافائل کاپورو، استاد آلمانی اخلاق اطلاعات و ارتباطات، در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پروفسور رافائل کاپورو برای سخنرانی به شیراز دعوت شد.

وی ادامه داد: برای استفاده از سخنرانی های این دانشمند یکشنبه ششم مهرماه با دعوت از دانشجویان دانشگاه تهران وی در محل دانشگاه تهران سخنرانی خود را ایراد کرد و در شیراز نیز دو سخنرانی برای ایشان در نظر گرفته شد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار کرد: نخستین سخنرانی پروفسور کاپورو در شیراز برای دانشجویان دانشگاه های شیراز عصر سه شنبه در محل مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و فناوری برگزار شد.

دکتر مهراد افزود: کاپورو در سخنرانی های امروز خود مفهوم اطلاعات را از دیدگاه علمی و آکادمیک و با نظری به فلسفه در ایران و اسلام ارائه داد و مثال های گوناگونی از مفهوم اطلاعات در ادبیات علمی ایران ارائه کرد و به مباحث اخلاقی و حقوقی استفاده از اطلاعات آشکار و اطلاعات پنهان و با اطلاعات خصوصی پرداخت.

وی افزود: به اعتقاد کاپورو در عصر دیجیتال و در دوره ای که اینترنت اطلاعات از انواع گوناگون را به صورت آشکار منتشر می کند تضاد کاملا روشنی با حقوق فردی پیدا می کند و باید از دیدگاه اخلاقی و حقوقی، از حقوق افرادی که ممکن است اطلاعات آنان مورد سوء استفاده قرار بگیرد، مراقبت کرد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری عنوان کرد: پروفسور کاپورو در بخشی از سخنرانی توجه ویژه ای به اطلاعات خصوصی مانند اطلاعات پزشکی افراد و داده های شخصی معطوف کرد و به شدت از مراقبت اطلاعات شخصی افراد تاکید داشت.

دکتر مهراد همچنین ابراز داشت: سخنرانی دوم کاپورو در شیراز روز چهارشنبه به معاونان پژوهشی و فناوری و مدیران امور پژوهشی دانشگاه های فارس اعم از دولتی و غیر دولتی اختصاص دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رئیس دانشگاه علوم انتظامی کشور روز چهارشنبه از مرکز منطقه ای "آی اس سی" بازدید می کند و در این بازدید ضمن بحث و گفتگو پیرامون همکاری های علمی و پژوهشی، تفاهم نامه تاسیس نظام استنادی علوم پلیسی امضا و مبادله خواهد شد.