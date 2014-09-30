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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۴۶

تایید نامزدی 27 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری تونس

تایید نامزدی 27 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری تونس

منابع وابسته به هیئت مستقل انتخابات تونس ازمشارکت 27 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، هیئت مستقل انتخابات تونس ازمشارکت 27 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر آینده خبر داد.

 شایان ذکر است بر اساس قانون انتخابات تونس، هر نامزد باید دست کم 10 هزار امضا از مردم یا تایید و حمایت 10 نماینده مجلس موسسان را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد.

'منصف المرزوقی' رئیس جمهوری موقت تونس نیز از جمله نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور است، وی هنگام تحویل مدارک خود گفت: من برای دفاع از ارزش ها و طرح هایی که در طول زندگی ام از آن حمایت کرده ام، نامزد شدم. در تاریخ 22 آذر 1390 مجلس موسسان تونس المنصف المرزوقی را به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب مردم تونس انتخاب کرد. مهمترین وظیفه رئیس جمهوری در تونس، انتخاب نخست وزیر است.

کد مطلب 2381317

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