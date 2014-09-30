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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۴۴

نعمت زاده اعلام کرد؛

دستور جدید خودرویی دولت/ خودروهای لوکس پس فرستاده می‌شوند

دستور جدید خودرویی دولت/ خودروهای لوکس پس فرستاده می‌شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دستور بازگرداندن خودروهای لوکس موجود در گمرکات کشور داده شده است و این خودروها باید برگردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده با اعلام اینکه دستور بازگرداندن خودروهای لوکس موجود در گمرک داده شده است گفت: خودروهای لوکس موجود در گمرکات کشور باید بازگردانده شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اش با اعضای کمیسیون  صنعت مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای لوکس صورت می گیرد یا نه؟ اطهارداشت: واردات این خودروها از شهریور سال گذشته ممنوع است و مجوزهایی را که قبلا داده بودند باطل کردیم.

نعمت زاده درباره تکلیف خودروهای لوکس که ثبت سفارش شده و در گمرکات موجود است عنوان کرد: باید این خودروها برگردد.

کد مطلب 2381318

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