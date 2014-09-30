به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده با اعلام اینکه دستور بازگرداندن خودروهای لوکس موجود در گمرک داده شده است گفت: خودروهای لوکس موجود در گمرکات کشور باید بازگردانده شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اش با اعضای کمیسیون صنعت مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای لوکس صورت می گیرد یا نه؟ اطهارداشت: واردات این خودروها از شهریور سال گذشته ممنوع است و مجوزهایی را که قبلا داده بودند باطل کردیم.

نعمت زاده درباره تکلیف خودروهای لوکس که ثبت سفارش شده و در گمرکات موجود است عنوان کرد: باید این خودروها برگردد.