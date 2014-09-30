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۸ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۱

حجت الاسلام انتظاری:

حوزه های علمیه بازوهای قدرتمند نظام اسلامی هستند

حوزه های علمیه بازوهای قدرتمند نظام اسلامی هستند

سراب – خبرگزاری مهر: مدیر حوزه های علمیه آذربایجان شرقی گفت: حوزه های علمیه بازوهای قدرتمند نظام اسلامی هستند که باید نسبت به توسعه و گسترش آنها همت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی انتظاری عصر سه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه علمیه المهدی(عج) سراب با اشاره به بازگشایی حوزه علمیه المهدی(عج) شهرستان سراب بعد از 30سال، گفت: نخستین ورودی های مدرسه علمیه المهدی(عج) سراب در سال تحصیلی جدید مشغول به تحصیل و علم اندوزی خواهند شد.

وی همچنین وجود حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی را فرصت بزرگی برای تقویت و ترویج فرهنگ اسلامی بیان کرد و افزود: آذربایجان شرقی مهد عالمان و فرزانگان حوزه علوم اسلامی است.

حجت الاسلام انتظاری با تاکید بر اینکه شهرستان سراب نیز یکی از عالم خیزترین شهرستان های استان است که دانشمندان و عالمان زیادی در خود تربیت کرده است.

امام جمعه شهرستان سراب نیز در این مراسم گفت: مکان مورد نظر برای حوزه علمیه شهرستان با کمک مدیر اداره اوقاف و امورخیریه در اختیار ما قرار داده است.

حجت الاسلام علی اکبر اکرمی با بیان اینکه در نخستین دوره 38 نفر از برادران  از طریق مصاحبه و آزمون جذب حوزه علمیه شدند، اظهار داشت: مدرسه علوم دینی المهدی (عج) سراب با حمایت های گسترده مردم منطقه، روحانیان و علاقمندان به ساحت شریف و مقدس حضرت ولی عصر(عج) راه اندازی شد.

لازم به توضیح است که حجت الاسلام سید رضا قدسی به عنوان مدیرحوزه علمیه سراب معرفی شد.

کد مطلب 2381319

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