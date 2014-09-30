انگلیس سفیر چین را احضار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امروز انگلستان، سفیر چین در لندن را احضار می کند.نیک کلک معاون نخست وزیر انگلیس گفت این هفته سفیر چین در لندن احضار خواهد شد.

وی هدف از این اقدام را ابراز نگرانی و حیرت خود از تحولات هنگ کنگ خواند.

نیک کلگ گفت : من سفیر چین در لندن را احضار می کنم تا نگرانی و حیرت خود را در برابر روشی که مقامات چینی به کار گرفته اند بیان کنم. به نظر می رسد آنها مصمم هستند مانع دستیابی مردم هنگ کنگ به انتخاباتی آزاد و عادلانه شوند. مردم هنگ کنگ در کمال مشروعیت می توانند چنین انتظاری داشته باشند.

تصویب قانونی از سوی دولت مرکزی چین درباره انتخابات سال 2017 هنگ کنگ موجب بروز اعتراضاتی در هنگ کنگ شده و درگیری هایی را بین معترضان و نیروهای امنیتی این کشور به دنبال داشته است.