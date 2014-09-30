برتری موج گناوه مقابل شهرداری نوین تبریز/ موج گناوه راهی لیگ برتر فوتبال ساحلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته اول مسابقات فوتبال ساحلی استان بوشهر عصر سه‌شنبه با برگزاری دو دیدار در شهر گناوه به پایان رسید و تکلیف تیم‌های اول تا چهارم این مسابقات مشخص شد.

در نخستین مسابقه امروز از لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور، تیم‌های خیبر خرم آباد و بیمارستان قلب کوثر شیراز در مقابل هم قرار گرفتند که خیبر موفق شد با نتیجه پنج بر سه مقابل حریف خود به پیروزی دست یافته و مقام سوم را کسب کند.

در مسابقه دوم امروز این مسابقات نیز تیم فوتبال ساحلی موج گناوه با نتیجه پنج بر سه مقابل شهرداری نوین تبریز به برتری دست یافت تا به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافته و راهی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور شود.

این مسابقات در ورزشگاه ساحلی شهدای خلیج فارس گناوه برگزار شد که تیم موج گناوه با استفاده از امتیاز میزبانی خود به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت و راهی لیگ برتر فوتبال ساحلی شد.

حمایت از موج گناوه برای حضور در لیگ برتر

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر در حاشیه این مسابقه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه ورزش فوتبال ساحلی دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است که حمایت های لازم را در این زمینه خواهیم داشت.

محمد نجفی با تبریک این صعود به مردم شهرستان گناوه و مردم استان بوشهر، اضافه کرد: تیم موج گناوه شایستگی بالایی داشت و با اثبات شایستگی‌های خود موفق به صعود شد.

وی با اشاره به حمایت از تیم موج گناوه برای حضور در لیگ برتر فوتبال ساحلی، خاطرنشان ساخت: امیدواریم شرایطی ایجاد شود که موج گناوه نماینده شایسته‌ای برای استان در لیگ برتر باشد.