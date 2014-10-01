  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ مهر ۱۳۹۳، ۷:۳۴

اسامی کادرفنی و بازیکنان تیم مس رفسنجان اعلام شد

اسامی کادرفنی و بازیکنان تیم مس رفسنجان اعلام شد

مدیرعامل باشگاه صنعت مس رفسنجان اسامی کادرفنی و بازیکنان این تیم برای حضور در مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینالی مدیرعامل باشگاه صنعت مس رفسنجان اسامی کادرفنی و بازیکنان این تیم برای حضور در مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول را به شرح زیر اعلام کرد:

اعضای کادرفنی:
حسین خالقی (مدیر تیم)، وینگو بگوویچ (سرمربی)، محمد امیرپناهی (مربی)، وحیدامیری (مربی)، اسلاو سوکسیان (مربی دروازه‌بانان) علی طاطی و علیرضا بازماندگان (پزشک)، رضا لاری (فیزیوتراپ)، حسین بختیاری(ماساژور)، غلامرضا ناصری و حسین مهدی‌نژاد (تدارکات)، مهدی شیرازی (مترجم) و مهدی عظیمی (آنالیزور)

اسامی بازیکنان:
علی علیزاده، نادر فتح‌الهی، حسین کاویانی‌فر، سجاد حیدری، علیرضا میرزا حسینی، حامد منصور آبادی، سجاد بیرانوند، پیمان شاملو، فرشاد سالاروند، امین متوسل‌زاده، سید فرید طالقانی، مهدی رستمی، علی جراح‌کار، عباس کاظمیان، علی اسکندریان، علی مرزبان، پیمان شیرزادی، رسول سروش‌نیا، جواد رمضانی، سجاد عباسی، سجاد میرزایی، علیرضا اسلامی، امیرحسین کشاورزی، علیرضا محمودی، محمدعلی رمضانی و حسین مقیمی

کد مطلب 2381323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها