اسامی کادرفنی و بازیکنان تیم مس رفسنجان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینالی مدیرعامل باشگاه صنعت مس رفسنجان اسامی کادرفنی و بازیکنان این تیم برای حضور در مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول را به شرح زیر اعلام کرد:
اعضای کادرفنی:
حسین خالقی (مدیر تیم)، وینگو بگوویچ (سرمربی)، محمد امیرپناهی (مربی)، وحیدامیری (مربی)، اسلاو سوکسیان (مربی دروازهبانان) علی طاطی و علیرضا بازماندگان (پزشک)، رضا لاری (فیزیوتراپ)، حسین بختیاری(ماساژور)، غلامرضا ناصری و حسین مهدینژاد (تدارکات)، مهدی شیرازی (مترجم) و مهدی عظیمی (آنالیزور)
اسامی بازیکنان:
علی علیزاده، نادر فتحالهی، حسین کاویانیفر، سجاد حیدری، علیرضا میرزا حسینی، حامد منصور آبادی، سجاد بیرانوند، پیمان شاملو، فرشاد سالاروند، امین متوسلزاده، سید فرید طالقانی، مهدی رستمی، علی جراحکار، عباس کاظمیان، علی اسکندریان، علی مرزبان، پیمان شیرزادی، رسول سروشنیا، جواد رمضانی، سجاد عباسی، سجاد میرزایی، علیرضا اسلامی، امیرحسین کشاورزی، علیرضا محمودی، محمدعلی رمضانی و حسین مقیمی
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