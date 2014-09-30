مستکبران با مدیریت رسانه ها افکار دنیا را تحت سلطه قرار می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مهدی ساعی عصر سه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه پیرامون برگزاری رزمایش جواد الائمه گردان‌های بیت المقدس نواحی شرق اصفهان اظهار داشت: دفاع مقدس تثبیت کننده انقلاب اسلامی ایران بود و به واقعه کربلا عینیت بخشید و ما شاهد حماسه ها و دلاوری های رزمنده های عزیزمان در این دوران بودیم.



وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی نظام لیبرال غرب را به چالش کشید و دشمنانی که دنیا را دهکده جهانی و خود را کدخدای این دهکده می دانستند با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی نظام جمهوری اسلامی ایران و استکبارستیزی بود به مخالفت با این نظام برخاسته و جنگ نظامی به راه افتاد.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) اصفهان تاکید کرد: دشمنان انقلاب و اسلام در تمام نقشه ها و حیله های خود شکست خوردند چراکه در محاسبات خود از قدرت نرم مکتبی و مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اعتقادات و ارزش های اسلامی بود غافل شدند.



وی ادامه داد: زمانی که دشمنان نتوانستند از جنگ سخت راه به جایی ببرند به این فکر افتادند تا در وادی جنگ نرم و عرصه فرهنگی وارد شوند.



ساعی تصریح کرد: اکنون دشمنان به کمک مدیریت رسانه ها به دنبال در دست گرفتن افکار عمومی دنیا هستند و می خواهند جوانان ایرانی را از فرهنگ شهادت جدا کنند.



وی اضافه کرد: اگر بتوانیم فرهنگ دفاع مقدس، جهاد و شهادت را به درستی حفظ و به نسل جوان انتقال دهیم در برابر همه توطئه‌های دشمنان و خائنان واکسینه و بیمه خواهیم شد و بار دیگر دشمنان در گذر از این پیچ تاریخی نیز شکست خواهند خورد.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اصفهان با اشاره به اینکه مردم شرق اصفهان انقلابی و مؤمن هستند که بر باورها و دفاع از اعتقادات نظام با وجود مشکلات ایستاده اند، اضافه کرد: بسیج یک ظرفیت راهبردی و تامین کننده امنیت اجتماعی در بعد مردمی است که لازمه حفظ این ظرفیت ها آموزش،سازماندهی و به ‌کارگیری به موقع نیروها است.



وی ابراز داشت: به همین منظور گردان‌های بیت المقدس در بسیج راه اندازی شدند و ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) نیز برحسب وظیفه و رسالت خود گردان‌هایی را با حضور بسیجیان سازماندهی کرد.



برگزاری رزمایش گردان های بیت المقدس بسیجیان نواحی شرق اصفهان



ساعی با اشاره به برگزاری رزمایش گردان‌های بیت المقدس بسیجیان نواحی شرق اصفهان توسط ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) گفت: این رزمایش در تاریخ های 10 و 11 مهرماه برگزار می شود و هدف از اجرای رزمایش جواد الائمه،نمایش اقتدار بسیجیان است.



وی با بیان اینکه دو سه سالی است این گردان ها آموزش های مختلفی دیده اند، تاکید کرد: در سال 93 سه مرحله فراخوان صورت گرفته است که در مرحله نخست آموزش‌های تئوری، مرحله دوم آشنایی با سلاح و تیراندازی و مرحله آخر ارتقاء و سطح آمادگی جسمانی اعضای گردان‌های بیت المقدس مدنظر قرارگرفته است.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) اصفهان هدف از اجرای رزمایش نمایش اقتدار، ایجاد و حفظ ارتقای رزمی بسیجیان گردان‌های بیت المقدس دانست و اظهار داشت: در این راستا تمرین فراخوان یگانی، ایجاد آمادگی‌های عمومی، مردمی کردن دفاع و ایجاد وحدت و همدلی اعضای گردان‌ها با فرماندهان مدنظر است.



وی گفت: این رزمایش با نام جواد الائمه و با حضور بیش از یک هزار و 300 از نفر برادران بسیجی ناحیه شرق اصفهان به مدت 36 ساعت در منطقه عملیاتی اردوگاه شهید خرازی ناحیه امام علی واقع در بخش جرقویه برگزار می‌شود.



ساعی بیان داشت: در این رزمایش عملیات تاخیری، هلی برد، تاخت و تاز ضد هلی برد، تخمین مسافت آموزش و کنترل اغتشاشات و مقابله با ناآرامی ،راهپیمائی تاکتیک شبانه و آشنائی با سلاح سبک و سنگین سازمانی تخصصی توسط نیروهای شرکت کننده در رزمایش به اجرا گذاشته می شود.



