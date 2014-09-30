معلولان جامعه در توسعه کشور نقش آفرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی شامگاه سه شنبه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی ناشنوایان در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت برگزار شد، با گرامیداشت هفته ناشنوایان افزود: همگان باید دیدگاه خود را نسبت به معلولان تغییر دهند.

وی با بیان اینکه فرهیختگانی از جامعه معلولان با حضور در عرصه های علمی و اجتماعی قسمتی از بار کشور را بر دوش کشیده اند، اظهار داشت: افراد معلول از مسئولان به جای ترحم درک می خواهند تا بتوانند در اجتماع حضوری پررنگ داشته باشند.

فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید قصد دارد از ظرفیت ها و توانمندی های معلولان در سطح کشور بهره گیری کند، ادامه داد: ارزش انسان ها به تفکر و تعلق آنهاست چرا که با تفکر و اندیشه موثر می توان در پیشرفت کشور اثر گذار بود.

وی با اشاره به اینکه جامعه ای که پذیرای معلولان نیست خود از معلولیت رنج می برد، افزود: باید محیط را به گونه ای مناسب سازی کرد تا معلولان هم از حقوق شهروندی برخوردار باشند و از اجتماع طرد نشوند.

مهدوی با بیان اینکه با آماده کردن امکانات برای افراد معلول شرایط را برای بروز استعدادهای آنها فراهم کرد، اظهار داشت: برای حمایت از معلولان باید با برنامه ریزی مناسب و فرهنگ سازی در راستای حضور بیش از پیش آنها در جامعه گام برداشت.

مدیرکل بهزیستی گیلان نیز در این مراسم گفت: هم اکنون ناشنوایی و اختلالات گفتاری ارتباطات اجتماعی معلولان را تا 70 درصد با مشکل روبرو می کند.

حسین نحوی نژاد با بیان اینکه ناشنوایان می توانند با حضور در عرصه های دانشگاهی از تحصیلات بالا برخوردار شوند، افزود: در حال حاضر 10 درصد از معلولانی که زیر پوشش بهزیستی قرار گرفته اند را ناشنوایان تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از 16 ناشنوای گیلان که در عرصه های ورزشی و هنری افتخار آفرینی کرده اند، تجلیل شد.

دوم تا هشتم مهرماه هفته جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است.