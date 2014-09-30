به گزارش خبرنگار مهر، علی جمشیدی عصر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل تعزیرات استان بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ایثارگری‌های شهدا و رزمندگان در دوران دفاع مقدس شرایط امن و مطلوب کنونی کشور رارقم زده و در حال حاضر امنیت و آرامش در کشور حکمفرما است.

وی امنیت و اقتدار و پیشرفت‌های کنونی کشور را مرهون تلاش‌ها و ایثارگری‌های شهدا در دوران دفاع مقدس دانست و ادامه داد: رهبری هوشمندانه و عاقلانه مقام معظم رهبری باعث شده تا این نظام و انقلاب در مسیر اصلی خود قرار گرفته و انقلاب ما به همه جهان صادر شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تعزیرات کشور با اشاره به نقش تحلیل‌های مطلوب مقام معظم رهبری در کاهش خطرات و مشکلات کشور در برهه‌های مختلف، اضافه کرد: مقام معظم رهبری نعمتی الهی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و جهان اسلام است.

کسب مقام دوم سازمان تعزیرات در بخش سلامت اداری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمن برای ضربه زدن به این نظام و انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: یکی از راهکارهای دشمن در این زمینه بر هم زدن تعادل کشور از طریق ایجاد نابسامانی در عرصه کسب و کار و از آن طریق زندگی مردم است.

جمشیدی بر لزوم تلاش همگانی برای حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد و افزود: در صورتی که همه سیاست‌های مقاومتی رعایت شود اقتصاد ما کمتر صدمه می‌بیند.

وی با اشاره به کسب مقام دوم سازمان تعزیرات در بخش سلامت اداری در بین سایر ادارات، بیان داشت: 873 هزار پرونده در دستگاه‌های تعزیرات حکومتی ورود کرده که 872 هزار پرونده آن با سلامت کامل مختومه شده است.

لازم به ذکر است که در این آئین روح‌الله آبداریان به عنوان مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان بوشهر معرفی شد و از تلاش‌های محمود احمدی تقدیر شد.