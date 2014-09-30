  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۸ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۳۵

گسترش مناسبات گمرکی ایران - آذربایجان/ تکمیل كريدور ترانزيتي شمال - جنوب

گسترش مناسبات گمرکی ایران - آذربایجان/ تکمیل كريدور ترانزيتي شمال - جنوب

در ديدار رئيس كل گمرک ايران با رئيس كميته دولتي گمركات جمهوري آذربايجان در باكو، موانع همكاري هاي گمركي ميان دو كشور بررسي و بر رفع آنها تاكيد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کرباسیان در اين نشست كه امروز برگزار شد به ديدار ديروز روساي جمهور دو كشور در آستاراخان روسيه اشاره كرد و اراده طرفين در گسترش مناسبات را جدي خواند و گفت: اين موضوع وظايف مسئولان گمرک دو كشور را در رفع موانع گمركي دو چندان مي كند.

رئیس کل گمرک ایران به توافقات صورت گرفته در نهمين اجلاس كميسيون مشترک اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان اشاره كرد و اظهارداشت: ما بايد زمينه عملياتي كردن اين مصوبات را فراهم كنيم.

وي به اراده جمهوري اسلامي ايران بر احداث ادامه خط آهن قزوين - رشت تا آستارا اشاره كرد و گفت: با احداث ادامه اين خط آهن در داخل جمهوري آذربايجان، كريدور ترانزيتي شمال - جنوب تكميل خواهد شد و اين موضوع در گسترش ارتباط بين دو كشور تاثير قابل توجهي بر جاي خواهد گذاشت.

همچنین "آيدين عليف" رئیس كميته دولتي گمركات جمهوري آذربايجان به ديدار 4 باره روساي جمهور دو كشور در 18 ماه گذشته اشاره كرد و گفت: ما با گمرک ايران در سازمان هاي بين المللي و سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو همكاري داريم و در اين زمينه از همكاري هاي ايران تشكر مي كنم.

رئيس كميته دولتي گمركات جمهوري آذربايجان به ضرورت تسريع در اعطاي مجوز تردد كاميون ها در مرزهاي دو كشور و همكاري در برخورد با قاچاق كالا و مواد مخدر تاكيد و گزارشي از وضعيت گمركات جمهوري آذربايجان ارائه كرد.

کد مطلب 2381332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها