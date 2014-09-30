اقتدار امروز نتیجه پایداری دیروز ما است/ درک درست از ولایت موجب جهاد در راه خدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش بعدازظهر امروز با حضور در یادواره شهید آبشناسان که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: شهید آبشناسان نمونه و الگویی بود که عبارت شیر روز و زاهد شب را عینیت بخشید.

وی افزود: این شهید بزرگوار از نظر ارتباط با خداوند و معنویات کم نظیر بود و کمتر شبی بود که همرزمانش وی را هنگام راز و نیاز ندیده باشند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه شهید آبشناسان دوره های آموزشی نظامی خود را در آمریکا اما با اعتقاد به دفاع از میهن خود گذراند تصریح کرد: شهید آبشناسان در عرصه جنگ نابغه بود و طراحی های منحصر به فردی در عملیات ها داشت و همچنین وی با اعتقاد خاص خود آموزه هایی را که فرا گرفته بود در اختیار دفاع مقدس قرار داد.

امیر حیدری با بیان اینکه برای نخستن بار شهید آبشناسان یگانهای شکار تانک را طراحی کرد، گفت: وی در بعد عملیات چریکی و برون مرزی چه در حوزه طراحی و چه در حوزه عملیاتی نابغه بود زیرا کمتر کسی می تواند در عملیات های برون مرزی موفق باشد مگر اینکه اعتقاد قوی داشته باشد.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه اعتقاد ویژه ای که در شهید آبشناسان وجود داشت شخصیت متمایزی را از وی در برابر همرزمانش ساخته بود، گفت: شهید آبشناسان فرماندهی لشگر 23 نیروی زمینی ارتش را برعهده داشت که این لشگر در آن زمان از دیگر یگانها متفاوت و متمایز بود.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه جمهوری اسلامی از اقتدار بسیار بالایی برخوردار است تصریح کرد: اقتدار امروز نتیجه پایداری دیروز ماست و ما این درس پایداری را از شهدا فرا گرفته ایم که در مقابل زیادی خواهی های دشمنان بایستیم.

وی با بیان اینکه این اقتدار را با رهبری پیامبر گونه حضرت امام آفریدیم، اظهار داشت: در کنار رهبری ایستادیم و لبیک گو و مطیع بودیم و فرمان ولایت خدا را اطاعت و اقتدار را کسب کردیم و حتما این اقتدار را حفظ و تعالی خواهیم بخشید.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: جمهوری اسلامی تنها امت منحصر به فردی است که جامعه آن توسط جانشین برحق امام زمان رهبری می شود که اگر درک درستی از ولایت داشته باشیم حرکت ما تبدیل به یک حرکت جهادی و در راه خدا می شود.

سردار حیدری با اشاره به حضور مقتدرانه مسئولان و مقامات عالی رتبه کشورمان در مواجهه با مسائل مربوط به سیاست خارجی گفت: ما اولین کشوری هستیم که حرف حق خود را در مقابل 5 کشور هسته ای و دارای حق وتو می زنیم که این مهم به مفهوم اقتدار نظام جمهوری اسلامی است که شهدا، ولایت و مردم ما ایجاد کرده اند.

وی با اشاره به ایجاد 143 فرستنده رادیویی و تلویزیونی توسط دشمنان علیه جمهوری اسلامی تصریح کرد: آنها با این اقدام خود سعی در سخن پراکنی دارند و با این اقدامات فرهنگی خود بدنبال کاهش اقتدار نظام جمهوری اسلامی هستند.