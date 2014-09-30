به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تقدیر از همکاری و همراهی مردم و مسئولان بوشهر در زمان حضور خود در این مسئولیت اظهار داشت:استان بوشهر دارای مردمی مهمان‌نواز است که در کل کشور با این صفت شناخته می‌شود.

وی با تقدیر از تلاش‌های همکاریان خود در اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر بیان داشت: اغلب کارهای در این اداره بر عهده همکارانم بود و من کمترین کارها را انجام دادم و با تلاش همکاران خود کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.

مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان بوشهر تصریح کرد: در روزی که در این مسئولیت مشغول به کار شدم، 800 پرونده برای اجرای احکام مانده بود و در حال حاضر تعداد این پرونده‌ها 130 پرونده است.

وی در ادامه به افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های صنفی از 33 روز به 11 روز و پرونده‌های بهداشتی از 47 روز به 9 روز و پرونده‌های قاچاق از 45 روز به 14 روز کاهش یافته است.

سالم‌سازی محیط اداری با جلسات و افزایش نظارت

احمدی در ادامه با اشاره به حضور موثر خود در کمیسیون‌های استانی و تعاملات در بازار و کشفیات سوخت اضافه کرد: در مدت زمان خدمت خود همواره تلاش کردیم تا ارتباطی مستقیم و مستمر با رسانه‌ها داشته باشیم.

وی از کسب رتبه دو کشوری در جشنواره شهید رجایی از ریاست سازمان کشوری خبر داد و افزود: خریداری ساختمان اداره تعزیرات حکومتی گناوه، نوسازی اداره کل تعزیرات، تجهیز اداره کل تعزیرات و شهرستان‌ها از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان بوشهر از جذب اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌ها خبر داد و بیان داشت: سالم‌سازی محیط اداری با جلسات و افزایش نظارت نیز از اقدامات مهمی بوده است که همواره بر آن تاکید داشتیم.

روح‌الله آبداریان مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی بوشهر نیز در سخنانی به بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پرداخت.

لازم به ذکر است که در این آئین روح‌الله آبداریان به عنوان مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان بوشهر معرفی شد و از تلاش‌های محمود احمدی تقدیر شد.