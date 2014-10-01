هفته ای مبتکرانه برای یک شهر/ برنامه های هفته تبریز برای سال آینده اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نکوداشت تبریز که برای نخستین بار از تاریخ 22 تا 27 شهریورماه به همت شهرداری این کلانشهر برگزار می شد که سه هدف عمده اجرای برنامه های متعدد و متنوع فرهنگی در سطح شهر، برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی و همچنین تدوین برنامه های ویژه برای مدعوین خارجی را پی می گرفت.

از این رو، معرفی پتانسیل و ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و عمرانی شهر نیز چاشنی کار شهرداری تبریز شد تا با این هدف، جای جای شهر با بنرهایی به محتوای هفته نکوداشت تبریز تزئین شود و با این کار، فعالیت های فرهنگی صورت گرفته باشد.

در این میان، پیش از برگزاری این هفته برخی به برگزاری این هفته خوشبین بودند چرا که می توانست خوبی برای جذب سرمایه گذار و گردشگر به کلانشهر تبریز باشد؛ اما برخی ها هم به رغم اینکه تحقق این هدف را آرزومند بودند ولی به دلیل تجربه های گذشته و فرصت سوزی هایی که در طول سالیان صورت گرفته بود از برگزاری این هفته ناراضی بودند. البته برخی ها نیز از همان نخست از چگونگی برنامه ریزی، نحوه برگزاری هفته نکوداشت و محتوای برنامه ها انتقاد داشتند.

اما با تمامی حرف و حدیث های موجود، هفته نکوداشت تبریز با حضور مهمان هایی از ترکیه، تاتارستان روسیه، فلسطین و برخی از کشورهای دیگر آغاز شد و برنامه ها طبق برنامه ریزی به پیش رفت. اما در میان شاید شهرداری تبریز،توانست با ترکیه در زمینه همکاری های اقتصادی به تفاهم برسد.

با این حال برخی از برنامه های هفته نکوداشت تبریز قابل تحسین بود و تا حدودی توانست تبریز را به مردم سایر شهرها و کشورهای همسایه معرفی کند تا شاید تبریز در سالهای آتی با افزایش گردشگر و استفاده از ظرفیت های گردشگری روبرو شود.

اما مسئله ای که در این میان مردم را دچار شک و شبهه کرده است، هزینه های صورت گرفته در برنامه های هفته نکوداشت تبریز بوده که امیدواریم شهرداری تبریز بزودی این مسئله را شفاف سازی کند.

امیدواریم در سال های آینده ضعف های هفته نکو داشت با برنامه ریزی دقیق برطرف شود

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنها در دو برنامه هفته نکوداشت تبریز حضور یافته، اظهار داشت: نفس کار یعنی معرفی ظرفیت ها و توانمندی های کلانشهر تبریز و همچنین پیوند گذشته پرافتخار تبریز به افق آینده، بسیار خوب و مطلوب است ولی این اهداف در برگزاری هفته نکوداشت ضعف هایی را در پی داشت.

محمد اسماعیل سعیدی افزود: برای مثال در آئین نکوداشت مقام شهریار ضعف هایی را یادداشت کرده و به شهردار تبریز تذکر دادم چرا که شهریار نه تنها شاعر نامی ایران است که بلکه شاعر بین المللی و حافظ دوران بوده و انتظار می رود مراسمی که برگزار می شود در شأن و منزلت این شاعر باشد.

وی با بیان اینکه نخستین سال برگزاری هفته نکوداشت تبریز به دلیل کار نخست ضعف هایی را به همراه داشت، ادامه داد: امیدواریم در سال های آینده این ضعف ها با برنامه ریزی دقیق و منسجم برطرف شود و محتوای برنامه ها از امسال، بهتر و مطلوب تر تدوین شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه با اشاره به هزینه های صورت گرفته در برگزاری این هفته، تصریح کرد: در مکالمه با شهردار تبریز، ایشان اذعان کردند که عموما دستگاه های مختلف در برگزاری هفته نکوداشت تبریز همکاری کردند و هزینه های چندانی برای شهرداری نداشته است.

هدف گذاری برای جذب سرمایه گذار و توسعه بخش گردشگری باید در اولویت نخست قرار می گرفتند

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته نکوداشت تبریز در چارچوپ اهداف توسعه عمرانی و فرهنگی تبریز برگزار نشد، اظهار داشت: هفته نکوداشت با نگاه متفاوتی اجرا شد و بخشی از اهدافی که شورای راهبردی تعیین کرده بود، برآورده نشد.

محمدحسین جعفری افزود: تعدادی از برنامه ها از جمله تجلیل از پیرغلامان تبریز و نکوداشت پیشگامان سلامت می توانست در زمان های دیگر و متناسب با ایام صورت گیرد تا زمانی بیشتری برای معرفی تبریز و برنامه های مربوط به شهرداری تبریز صرف شود.

وی با بیان اینکه هدف گذاری برای جذب سرمایه گذار و توسعه بخش گردشگری باید در اولویت نخست قرار می گرفت، ادامه داد: برگزاری برخی از برنامه های هفته نکوداشت تبریز صرفا جنبه تبلیغاتی برای برخی از اشخاص داشت تا اینکه ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری تبریز معرفی شود.

وی همچنین در ادامه اظهار داشت: امیدوارم در سالهای آینده برنامه ها در چارچوپ اهداف توسعه عمرانی و فرهنگی کلانشهر تبریز انجام شود.ی

اصلاحاتی سنگین در برگزاری هفته نکوداشت صورت می گیرد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نحوه برگزاری هفته نکوداشت تبریز نقدها و تحسین های فراوانی را در پی دارد اما به دلیل اینکه اولین سال تجربه را سپری می کند، نمی توان شهرداری را زیرسئوال برد.

اکرم حضرتی در ادامه با بیان اینکه برگزاری هفته نکوداشت تبریز کار ارزشمندی است، افزود: نقدها و سئوالاتی در جلسه کمیسیون شورا از شهرداری صورت خواهد گرفت ولی نمی خواهیم با انتقادات خود، شهرداری را دلسرد کنیم بلکه برای تقویت برگزاری این هفته در سال های آینده می کوشیم.

وی همچنین در ادامه اظهار داشت: مشارکت زیادی از سوی نخبگان فرهنگی برای برگزاری این هفته صورت گرفت ولی به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی به اقشار مختلف جامعه، سئوالاتی در بین شهروندان تبریزی جاری است که باید شهرداری پاسخگو باشد.

این عضو شورای شهر تبریز همچنین در ادامه اظهار داشت: امیدواریم با تشکیل اتاق فکر متشکل از پیشکسوتان، صاحب نظران و اصحاب رسانه، سال های آینده برنامه های مطلوبی را انجام دهیم.

رفع نواقص هفته نکوداشت تبریز برای سال های آینده

پیش از این معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با برگزاری اولین هفته نکوداشت تبریز در پی رفع نواقص آن برای سال های آینده هستیم، اظهار داشت: تمام تلاش خود را به پای کار آوردیم تا هفته ای به یاد ماندنی و بی عیب و نقصی را برگزار بکنیم تا به اهداف خود که همان معرفی درست شهر تبریز است، برسیم.

حجت الاسلام احمد حمیدی ادامه داد: در طول این هفته تلاش کردیم تا تمامی شاخص ها و نقاط طلایی تبریز را به همگان نشان دهیم هر چند در این میان از نقدهای سازنده کارشناسان و اصحاب رسانه نیز بهره مند خواهیم شد.

وی با اشاره به تلاش این مجموعه برای برگزاری بهتر هفته نکوداشت در سال های بعدی گفت: هم اکنون با بررسی های لازم در پی رفع نواقص برگزاری این هفته برای سال های آینده هستیم زیرا برای برگزاری هفته نکوداشت در سال جاری سه ماه وقت داشتیم اما هم اکنون یک سال وقت داریم تا بتوانیم برنامه های مناسبی برای سال آینده تدارک ببینیم.

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گزارش از شاهین بدرحیدری