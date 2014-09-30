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۸ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۱۴

صدور احکام حبس 10 تا 13 سال برای دهها نفر انقلابیون بحرین

صدور احکام حبس 10 تا 13 سال برای دهها نفر انقلابیون بحرین

منابع حقوق بشری بحرینی از صدور احکام حبس بین 10 تا 13 سال برای تعدادی از مخالفان آل خلیفه از سوی یک دادگاه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، یوسف المحافظه فعال حقوق بشری بحرینی اعلام کرد: دادگاهی در بحرین برای 15 فعال بحرینی از روستای القدم احکامی بین 10 تا13 سال صادر کرده است.همچنین برای 9 بحرینی از منطقه کرزکان نیز حکم پنج سال زندان صادر کرده است.

وی در واکنش به صدور این احکام تاکید کرد: دستگاه قضایی وابسته به پادشاه به ابزاری در دست حکام بحرین برای انتقام گیری از مخالفان و فعالان حقوق بشر تبدیل شده است تا به مخالفان ظلم شود و جنایتکاران تبرئه شوند.

از سوی دیگر منابع آگاه بحرینی از صدور حکم حبس 10ساله برای 33 مخالف آل خلیفه و توقف فعالیت جمعیت الوحدوی به مدت سه ماه خبر دادند.

کد مطلب 2381341

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