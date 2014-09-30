صدور احکام حبس 10 تا 13 سال برای دهها نفر انقلابیون بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، یوسف المحافظه فعال حقوق بشری بحرینی اعلام کرد: دادگاهی در بحرین برای 15 فعال بحرینی از روستای القدم احکامی بین 10 تا13 سال صادر کرده است.همچنین برای 9 بحرینی از منطقه کرزکان نیز حکم پنج سال زندان صادر کرده است.

وی در واکنش به صدور این احکام تاکید کرد: دستگاه قضایی وابسته به پادشاه به ابزاری در دست حکام بحرین برای انتقام گیری از مخالفان و فعالان حقوق بشر تبدیل شده است تا به مخالفان ظلم شود و جنایتکاران تبرئه شوند.

از سوی دیگر منابع آگاه بحرینی از صدور حکم حبس 10ساله برای 33 مخالف آل خلیفه و توقف فعالیت جمعیت الوحدوی به مدت سه ماه خبر دادند.