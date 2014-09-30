طرح های جامع شهری خراسان جنوبی نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده عصر سه شنبه در گردهمایی شهرداران استان با بیان اینکه باید تفسیر ما و شهرداری ها از قوانین شهرسازی یکی شود، اظهارکرد: معماری اسلامی ایرانی در سیما و منظر شهری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های اصلی در استان خراسان جنوبی ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهرهای استان است، ادامه داد: عدم نظارت و عدم توجه به این ساخت و سازها معضلی بزرگ برای آینده استان خواهد بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال گذشته 139 هزار و 900 میلیارد تومان در املاک و ساخت و ساز کشور هزینه شده است، عنوان کرد: این در حالی است که بودجه عمرانی کشور 14 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی عمر مفید ساخت و سازها در کشور را 30 سال ذکر کرد و افزود: افزایش شهر به صورت افقی هزینه های نگهداری را در آینده جوابگو نخواهد بود.

جلال زاده تاکید کرد: باید بدنه کارشناسی و نیروی انسانی کارشناس را در بخش شهرسازی در استان تقویت کنیم.

وی با اشاره به عضوت دو هزار و 300 مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بیان داشت: آمادگی همکاری با شهرداری ها را با توجه به نیروی انسانی کارشناس و متخصص را داریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی با اشاره به نظارت بر کار ناظرین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تصریح کرد: در 10 روز گذشته 18 حکم تخلف ناظرین به شورای انتظامی ارجاع شده است.

احداث دومین جایگاه CNG طبس طی سه ماه آینده

شهردار طبس نیز در این نشست اظهارکرد: اعتماد سازی مردم بهترین راه برای اخذ عوارض از شهروندان است.

علی اشرفیان با اشاره به نظارت جدی بر ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر طبس تصریح کرد: برای کسب منابع درآمدی پایدار برنامه ریزی کرده ایم.

وی بیان داشت: احداث جایگاه سی ان جی در شهر طبس در راستای کسب منابع درآمدی پایدار از سوی شهرداری انجام شده است.

شهردار طبس از افتتاح یک جایگاه CNG دیگر در شهر طبس طی سه ماه آینده خبر داد و افزود: پاساژ طبسی ها نیز در راستای کسب درآمد برای شهرداری در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از تدوین دفترچه عوارض شهرداری ها در طبس خبر داد و بیان کرد: شهرداری طبس دو میلیارد و 500 میلیون تومان از دستگاه های اجرایی مطالبات دارد.

اشرفیان خواستار پرداخت به موقع مطالبات دستگاه های اجرایی شد و گفت: برای پروژه های ساخت و ساز شهری ناظر عالیه تعیین شود.