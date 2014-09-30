برای مبارزه با داعش به ترکیه نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وطن ترکیه، "فیلیپ گوردون" دستیار ویژه "باراک اوباما" در مسائل شمال آفریقا و خلیج فارس با اشاره به راهبرد آمریکا برای مقابله با تروریسم در منطقه گفت: در این میان ترکیه نقش بارزی ایفا خواهد کرد. در حال حاضر صدها هزار شهروند سوری به ترکیه پناهنده شده اند.

گوردون که طی کنفرانسی در مرکز مطالعات بین المللی راهبردی (CSIS) در واشنگتن سخن می گفت با بیان اینکه آمریکا و ترکیه مشترکات زیادی در سوریه دارند افزود: ترکیه از زمان آغاز بحران در سوریه نقشی کلیدی ایفا کرده است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا مرز طولانی ترکیه با سوریه و وجود راه هایی برای ورود تروریست ها از مناطق مختلف جهان به این کشور را موضوع مورد توجه واشنگتن دانست و تاکید کرد این موضوع نشانگر نیاز به ترکیه در نبرد با داعش است.