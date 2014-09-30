ساخت 4 مرکز نگهداری معتادان تا 6 ماه آینده در تهران

به گزارش خبرنگار مهر؛ شامگاه سه شنبه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس ستاد و وزیر کشور، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، جانشین فرماندهی ناجا و دیگر اعضا در محل دفتر وزیر کشور پشت دربهای بسته تشکیل جلسه داد.

در پایان این نشست محمدباقرقالیباف شهردار تهران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در این نشست موضوع احداث مراکز جدید نگهداری از معتادان مطرح شد گفت: شهرداری تهران به صورت شبانه روزی تلاش می کند چهار مرکز نگهداری معتادان متجاهر را تا 6 ماه آینده به بهره برداری برساند. با ایجاد این 4 مرکز ظرفیت نگهداری معتادان از 600 نفر به 3500 نفر می رسد.

رحمانی فضلی هم در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات این جلسه گفت: تنها مرکز بزرگ نگهداری معتادان متجاهر کمپ فشافویه است که امیدواریم تا 6 ماه آینده ظرفیت این کمپ به 10 هزار نفر افزایش یابد. این اقدام موجب می شود تا ارتباط معتادان با قاچاقچیان قطع و مبارزه با مواد مخدر در تهران با قوت بیشتری انجام شود.

وزیر کشور با بیان اینکه تا یک ماه آینده جلسه دیگر این ستاد تشکیل می شود گفت: تمام استانهای کشور درگیر معتادان متجاهر نیستند و اولویت ما 6 استان است که قرار شد طرح های مقابله ای به طور استانی اجرایی شود و هر استان باید طرح های خود را به ستاد ارائه کند.

رحمانی فضلی در مورد مسئولیت جمع آوری معتادان در سطح شهر اظهار داشت: معتاد با برچسب بیمار به فردی گفته می شود که به صورت خودخواسته اقدام به ترک اعتیاد کرده و به مراکز درمانی مراجعه کند. برای این گروه از معتادان کارت شناسایی هم صادر می شود اما از نظر قانونی معتادانی که برای ترک اعتیاد خود اقدام نکنند مجرم شناخته می‌شوند و وظیفه جمع‌آوری آنها برعهده پلیس است.



وزیر کشور همچنین از تشکیل کارگروهی با حضور وزارت تعاون، بسیج و کمیته امداد خبرداد و گفت: این کارگروه قرار است مهارت آموزی برای معتادان بهبود یافته را در دستور کار خود قرار دهد و وزارت کشور هم حمایت خواهد کرد.