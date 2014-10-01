به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین کارگر عصر سه شنبه در نشست ستاد بازسازی واقعه غدیر در ناحیه مقاومت بوشهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: دفاع مقدس درسهای بسیار زیادی داشت که باید این درسها همواره تکرار شود تا در اذهان باقی بماند.
وی به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم حرکت در مسیر توسعه فرهنگی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: متاسفانه در سال جاری شاهد افزایش اعتبارات فرهنگی نیستیم.
کارگر با تاکید بر اینکه بسیج و سپاه همچنان پیشتاز برنامههای فرهنگی هستند، اذعان داشت: دشمنان از همه توان خود برای سردرگمی مردم ایران اسلامی در مسائل فرهنگی به کار گرفته اند و ما باید در این زمینه هوشیار باشیم.
دنبال سازمانی و اداری کردن برنامههای غدیر نیستیم
رئیس بنیاد بینالمللی غدیر شعبه بوشهر خواستار مشارکت گسترده برای برگزاری برنامههای غدیر در استان بوشهر شد و افزود: برگزاری باشکوه برنامههای روز عید غدیر نیازمند همکاری و همراهی همه مردم و مسئولان است.
وی خواستار توجه ویژه به عید غدیر شد و تاکید کرد: در برگزاری برنامههای عید غدیر به دنبال سازمانی و اداری کردن برنامهها نیستیم و باید به قضیه غدیر همانند تاسوعا و عاشورا پرداخته شود.
کارگر با تاکید بر اینکه در عید غدیر باید برای تبیین هر چه بهتر امامت، ولایت و واقعه غدیر تلاش شود، تصریح کرد: در عید غدیر به دنبال این نیستیم که عدهای بیایند و موسیقی اجرا کنند.
وی از برگزاری مراسم بازسازی واقعه غدیر در روز دوشنبه 21 مهر در پارک لیان بوشهر خبر داد و بیان داشت: برنامههای مناسبی به مناسبت دهه کرامت از عید قربان تا عید غدیر برگزار می شود.
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