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۸ مهر ۱۳۹۳، ۲۳:۱۵

داعش 20 سرباز ترک را به گروگان گرفت/ حمله تروریست‌ها به مقبره سلیمان شاه

شبکه المیادین در خبری فوری از حمله اعضای گروه تروریستی داعش به مقبره سلیمان شاه در استان حلب که هم مرز با ترکیه قرار دارد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اعضای گروه تروریستی داعش با حمله به مقبره سلیمان شاه (از پادشاهان سابق عثمانی) 20 سرباز ترک را که وظیفه حفاظت از این مکان باستانی را برعهده داشته اند، به گروگان گرفته است.

از سوی دیگر، شبکه المنار نیز اعلام کرد: داعش سربازان بازداشت شده ترکیه‌ای را در نزدیکی مقبره سلیمان شاه در منطقه‌ای به نام "منبج" (شمال شرقی حلب) تحت اسارت خود قرار داده است. 

آرامگاه سلیمان شاه در شهر حلب (شمال غربی سوریه) می‌باشد اما با این وجود این آرامگاه جزیی از خاک ترکیه در کشور سوریه محسوب می شود. سلیمان شاه پدربزرگ عثمان قاضی بنیانگذار سلسله عثمانی در این مقبره دفن گردیده است.

تحرکات جدید داعش در حالی رخ داد که دولت ترکیه اخیرا طرح مبارزه علیه گروه تروریستی داعش را تقدیم پارلمان این کشور کرده است. پارلمان ترکیه فردا در نشست خود این طرح را بررسی خواهند کرد.

 

کد مطلب 2381355

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