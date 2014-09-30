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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱:۰۲

العهد:

داعش یکی از سربازان ربوده شده ارتش لبنان را آزاد کرد

منابع امنیتی در لبنان از آزادی یکی از سربازان تحت اسارات گروه تروریستی داعش در منطقه عرسال خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، هیئت مقامات قطری که اخیرا برای مذاکره با گروگانگیران نیروهای ارتش لبنان وارد عرسال لبنان شده بود، امروز به همراه "کمال الحجیری" یکی از سربازان ربوده شده لبنانی، بازگشت.

اعضای گروه تروریستی داعش دو هفته پیش این سرباز ارتش لبنان را در هنگام ورود به منزل پدرش در منطقه خراج (عرسال) ربوده بودند.

منابع امنیتی اعلام کردند: نیروهای امنیت داخلی لبنان کمال الحجیری را از هیئت قطری در منطقه عین الشعب در اطراف عرسال تحویل گرفته اند.

برخی منابع نیز اعلام کرده اند که توافق در زمینه آزادی دیگر سربازان لبنانی تا دو روز دیگر نهایی خواهد شد.

کد مطلب 2381365

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