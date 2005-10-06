متكي: اولين پيام احمدي نژاد به جهانيان، گسترش مناسبات با همسايگان بود// بن زايد: ما از تقويت روابط با جمهوري اسلامي ايران ارزيابي مثبت داريم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متكي با شيخ خليفه بن زايد رييس دولت امارات متحده عربي با حضور شيخ محمد زايد وليعهد ابوظبي، شيخ حمدان معاون نخست وزير و وزير مشاور در امور خارجي، راشد النعيمي وزير امور خارجه و وزراي تبليغات كشور امارات ديدار و پيرامون راههاي تحكيم مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه رايزني كرد.

وزير امور خارجه كشورمان با ابلاغ سلام و درودهاي دكتر احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران به رييس دولت امارات عربي اظهار داشت: اولين پيام آقاي احمدي نژاد در مراسم تنفيذ رياست جمهوري به جهانيان، پيام گسترش مناسبات با همسايگان بوده است.

وي افزود: ما حامل پيام صلح، دوستي، امنيت و اخوت دكتر احمدي نژاد و دولت جديد جمهوري اسلامي ايران براي دولت و مردم امارات متحده مي باشيم.

متكي با ابراز خرسندي از توسعه و پيشرفت كشور امارات متحده عربي گفت: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد همكاري ها و مناسبات خود را در دوره جديد در تمامي زمينه ها گسترش دهد.

ما حامل پيام صلح، دوستي، امنيت و اخوت دكتر احمدي نژاد و دولت جديد جمهوري اسلامي ايران براي دولت و مردم امارات متحده مي باشيم

وزير امور خارجه كشورمان با تبيين نقش سازنده ايرانيان مقيم امارات در پيشرفت و ترقي امارات اظهار داشت: ما اميدواريم توان ظرفيت همكاري را ازطريق پروژه هاي مشترك انتقال گاز و سرمايه گذاري مشترك افزايش و حركت به جلو را با اراده مشترك تعقيب كنيم.

متكي با تبيين تحولات عراق اظهار داشت: صدام با تحميل جنگ به منطقه موجب خسارات سنگين براي مردم عراق و كشورهاي ايران و كويت شد، اينك كه پروسه سياسي عراق با مشاركت فراگير طيف هاي قومي و مذهبي در حال اجراست، ما از اين روند حمايت مي كنيم و هر چه را دولت عراق از ما خواسته، از آنها حمايت كرده ايم.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران خواستار توافق و اجماع كل كشورهاي همسايه عراق براي حل مشكلات عراق شده است و بطور اصولي ما معتقديم كه مشكلات عراق مي بايست با مساعدت و اجماع جمعي تمامي همسايگان عراق انجام گيرد.

وزير امور خارجه كشورمان در خصوص تحولات فلسطين گفت: متاسفانه اسراييل با تخليه يك جزء ناچيز از اراضي فلسطين به دنبال كسب جوايز بزرگ در چارچوب طرح عادي سازي روابط با كشورهاي اسلامي مي باشد، جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارد كه در شرايطي كه فلسطين در اشغال بوده و ميليونها نفر در آوارگي و حقوق مشروع آنها تامين نشده است كشورهاي اسلامي با هوشياري مي توانند فريبكاري اسراييل را بي اثر نمايند.

متكي با اشاره به نقش تكنولوژيهاي نوين و علوم پيشرفته در توسعه پايدار و رفاه كشورها اظهار داشت: دانشمندان ايراني براي پيشرفت و تحقق رفاه كشورشان به علوم و فناوري صلح آميز اتمي رسيده اند و ايران در چارچوب قرارداد ان.پي.تي كه از سال 1970 عضو آن بوده حقوق و تكاليف مشترك و متوازن را براي اعضاي آن مترتب ساخته است و ما به دنبال حقوق مشروع خود مي باشيم.



شيخ خليفه بن زايد شيخ خليفه بن زايد

شيخ خليفه بن زايد ضمن ابلاغ درود و پيامهاي متقابل خويش به آقاي دكتر احمدي نژاد گفت: امارات متحده عربي همواره براي جمهوري اسلامي ايران احترام قائل و خواستار تقويت مناسبات با جمهوري اسلامي ايران بوده است.

وي ارزيابي خويش را از روابط تهران - ابوظبي مثبت قلمداد كرد و افزود: دولت و ملت امارات از پيام رياست جمهوري اسلامي ايران استقبال مي كنند و ما از تقويت روابط با جمهوري اسلامي ايران ارزيابي مثبت داريم.

رييس امارات متحده عربي با اشاره به موضع امارات در خصوص عراق اظهار داشت: امارات نيز خواستار امنيت و ثبات در عراق است و فراهم ساختن زمينه براي خروج نيروهاي خارجي مي تواند تشنج را كاهش دهد.

شيخ خليفه بن زايد در خصوص فلسطين گفت: امارات نيز براي مصائب و رنجهاي مردم فلسطين خدمات انسان دوستانه و كمك مالي براي ساخت خانه هاي مسكوني اعطاء نموده است.

رييس امارات متحده عربي در پايان در خصوص برنامه صلح آميز اتمي ايران ابراز اميدواري كرد تا گفت وگوهاي جمهوري اسلامي ايران با اروپا و آژانس انرژي اتمي به نتايج ثمربخشي برسد.