آیین نامه های جهادی ایران تاثیر جدی در کنترل داعش داشت

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این آیین نامه ها مورد قبول مردم سوریه و عراق بود و اثرات جدی در کنترل و محدود کردن گروهک افراطی داعش داشت.

وی دستاورد آیین نامه را کمک به کشور عراق در حفظ تمامیت ارضی عنوان کرد و افزود: در عین حال زمینه سرکوب داعش فراهم شد و این گروه عقب نشینی کرد.

وی با بیان اینکه تحولات منطقه و تاثیر آن بر امنیت کشور مرتبا از سوی کمیسیون امنیت ملی رصد می شود، ادامه داد: این روزها امنیت عراق، تحرکات داعش و تاثیر آن بر نوارهای مرزی کشور و نحوه تقابل با این تحرکات مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تجزیه تحلیل از مشورت و اطلاعات دستگاه های مرتبط از جمله وزرات اطلاعات و سپاه استفاده می کنیم.

به گفته حقیقت پور تلاش بر این است اقدامات مناسبی برای کشور انجام شود تا اجازه تجاوز و تعدی دشمن به خاک کشور داده نشود.

حقیقت پور از جمله مهم ترین موضوعات در دست پیگیری را شناسایی کشور ارسال کننده پهباد جاسوسی عنوان کرد و افزود: این کشور مشخص شده و اقدامات لازم در مقابل آن انجام خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص مذاکرات هسته ای ایران اضافه کرد: مذاکرات هسته ای به صورت مداوم در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.