مازندران 13 درصد از سهم آموزش عالی را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لحمیان سه شنبه شب در حاشیه مراسم بیست و دومین سالگرد تاسیس این دانشگاه، اظهار داشت: هدف از تاسیس دانشگاه علمی کاربردی توسعه آموزشهای مهارتی دربین مردم است و به علت بی ارتباطی بین شغل و تحصیلات در جامعه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی به جهت ایجاد ارتباط بین رشته تحصیلی و اشتغال افراد تاسیس شد.

وی افزود: رشته های تحصیلی این دانشگاه بنابر نیاز منطقه و استان تدوین می شود و دانش آموختگان این دانشگاه بر بدنه دولت و اجتماع تحمیل نمی شوند.

وی با اشاره به این که ما خودمان برای فارغ التحصیلان این دانشگاه شغل ایجاد می کنیم افزود: تمام ایده ها و پروژه ها در این دانشگاه باید به محصول تبدیل شود.

لحمیان تصریح کرد: در حال حاضر 39 مرکز در17 شهرستان مازندران درحال فعالیت هستند که از این تعداد 8 مرکز درساری وجود دارد که مراکز سطح استان با 126 رشته کاردانی و 123 رشته کارشناسی و 4 رشته کارشناسی ارشد مشغول به تدریس هستند .

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران تاکید کرد : مازندران چهارمین استان از نظر تعداد دانشجو در کشوراست که 13 درصد از سهم آموزش عالی را در بر می گیرد.



وی با بیان اینکه تمام پایان نامه ها باید خروجی داشته و به یک محصول تبدیل شود تا مورد قبول دانشگاه باشد گفت: سر فصلهای آموزشی این دانشگاه با سر فصلهای نظری آموزش عالی کاملا متفاوت است.



لحمیان با اشاره به این که اگرد واحدی امکانات لازم وجود نداشته باشد رشته تحصیلی به آن مرکز داده نمی شود افزود: اگر واحدی هم رشته ای را تدریس کند ولی امکانات آن رشته وجود نداشته باشد آن رشته تعطیل خواهد شد.

وی در بخش دیگر افزود : مازندران با وجود این که قطب کشاورزی کشور است اما به دلیل نبود سازمان پشتیبان در مسائل کشاورزی نتوانستیم در آموزش رشته های کشاورزی پیشرفت کنیم و دربحث کشاورزی بخش پژوهش مهارتی را ایجاد کردیم تا ایده را پرورش دهیم و به محصول تولیدی تبدیل کنیم.

