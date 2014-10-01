تئاتر دغدغه مسئولان نیست/ "بیوه های سالار" غمگین از حمایت نشدن

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین حسین پور سه شنبه شب در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه موضوع نمایش درباره ی طمعکاری است ، گفت:در این نمایش قصد داشتیم که به مخاطبان نمایش واکنش هر رفتار اجتماعی در جامعه را نشان دهیم بطوریکه عواقب هر رفتار برای مخاطب مشخص شود.

وی ضمن تاکید به اینکه اگر شرایط مهیا شود در تمام شهرهای ایران اجرا خواهد شد بیان کرد: بازیگران این نمایش شیرین بینا ، گلاب ادینه ، محمد صدیقی مهر ، حمید رحیمی، نورا هاشمی و حمیده مستعان که اجرای امشب هفتادو پنجمین اجرای آنها خواهد بود.

وی ضمن اشاره به اینکه به مدت چهار ماه برای اجرای این نمایش تمرین انجام شد، افزود: اقدامات اجرای این نمایش به مدیریت قبلی اداره فرهنگ و ارشاد گلستان برمی گردد که در اویل به تندی برخورد کردند. بطوریکه برای اجرا در سالن تئاتر ، چکی بعنوان ضمانت خواستند.

حسین پوردرباره علت انتخاب گرگان برای اجرای نمایش تصریح کرد: انتخاب گرگان برای اجرای نمایش بر می گردد به سال گذشته که در شاهرود اجرا داشتیم. از آنجا که اکثر ساکنان شاهرود گرگانی هستند به ما پیشنهاد می کردند که اگر در گرگان اجرا کنید ده ها برابر مخاطب شما بیشتر خواهد بود.

وی در این رابطه افزود: با اینکه برای اجرای بهتر بازیگران و اجرای نمایش همه چیز خوب پیش رفته اما تا الان از سالن 486 نفره در تالار فقط 20 بلیط فروختیم این در حالی است که این نمایش علاوه بر اینکه تحسین شده جشنواره فجر بوده، جز پرفروشترین نمایشها نیز مشخص شده است.

کارگردان نمایش " بیوه های غمگین سالار جنگ"با اشاره به اینکه 13بنرتبلیغاتی برای اعلام اجرای نمایش در سطح شهر گذاشته شده ، ادامه داد: اداره فرهنگ وارشاد هیچ حمایت مالی از این نمایش نکرد و تمام هزینه ها از جمله تبلیغات ، ایاب و ذهاب از جیب شخصی ما بوده است و تاالان 8.5 میلیون تومان هزینه کردیم و گرگان اولین شهری است که بدون هیچ اسپانسری در آن نمایش اجرا می کنیم.

به گفته حسین پور در شیراز بالای 50 میلیون تومان ، در شاهرود و رشت هرکدام 30میلیون تومان بلیط فروخته شده است.

حسین پور ضمن بیان اینکه برخی اساتید دانشگاه تئاتر ضعیف هستند ، به علاقمندان تئاتر اشاره کرد که بعد از تحصیل بدلیل کمبود امکانات بصورت تفریحی کار می کنند و گفت: متاسفانه اکثر علاقمندان تئاتر بعد از تحصیل برای خرج زندگی به کار رو می آورند و تئاتر برایشان جنبه ی تفریحی می شود.

وی افزود: این علاقمندان تئاتر تنها ساعت های خاص در کنار هم جمع شده و بعد در قالب جشنواره استانی نمایش اجرا می کنند که این روند به ترتیب موجب ضعف تئاتر شده و نتیجه آن تخریب یک تواتری توسط تئاتری دیگر است، همانطور که در گرگان بیش از پنجاه تا 60 نفر این کار را می کنند که بهتر است نام دلال را برروی آنها گذاشت.

گلاب آدینه بازیگر تئاتر و سینمای کشور در این نشست در پاسخ به یکی از خبرنگاران که آیا این نمایش نقد اجتماعی دوره قاجار بوده ، گفت: با توجه به اینکه مسائلی همچون گرانی ، عدم بهداشت عمومی همیشه در جامعه وجود دارد ما قصد نداشتیم که دوره قاجار به تصویر کشیده شود، زمان این نمایش به دوره قاجار منتهی نمی شود بلکه زمان قدیم منظور بوده و نویسنده بدون اشاره به زمان و جریان خاص نمایش را روایت می کند.

وی یکی از عناصر این نمایش را سیالی بودن زبان نمایش دانست وافزود: سیالی بودن زبان در اجرا وجود داشته و به سیال ذهنی ربطی ندارد.

آدینه ضمن اشاره به عدم فرهنگسازی دیدن تئاتر از سوی مسئولین درباره عدم حمایت مدیریت قبلی اداره فرهنگ و ارشاد گفت: شاید مسئولان تالار دلایل منطقی خود را داشته باشند اما باید متذکر بود که وقتی نمایشی از فیلتر تهران و شهرستان های دیگر رد می شود ، تایید اجرای نمایش در 3 دقیقه قابل انجام است.

وی افزود : گروه های تئاتر تمام دنیا همیشه به حداقل ها قانع بوده اند و خوشبختانه یا متاسفانه ده گروه تئاتری در تهران منتظر هستند که بدانند در گرگان چه اتفاقی بعد از اجرای این نمایش می افتد تا آن ها نیز در صورت وجود شرایط به اجرا در گرگان بپردازند.

حمید رحیمی بازیگر نقش بخش الله در نمایش بیوه های غمگین سالار جنگ درباره وضعیت تئاتر کشور گفت: کیفیت تئاتر نسبت به ده سال گذشته بدتر شده و برای افراد سرسام آور است. امروزه به جای اینکه تئاتر در سبد کالای خانوار قرار بگیرد مردم از آن فرارمی کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم موسیقی را بر تئاتر ترجیح می دهند ، افزود: مردم شناختی نسبت به تئاتر ندارند و هر نمایشی که اجرا می شود هشتاد و پنج درصد آن خود تئاتریان هستند. وظیفه ی دولت این است که به جامعه بفهماند چقدر تئاتر برای جامعه نیاز است وقتی مردم برای دیدن تئاتر دغدغه ندارند.

محمد صدیقی مهر بازیگر نقش "فرنی "در نمایش "بیوه های غمگین سالار جنگ "در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ی هنرمندانی که قصد کوچ به تهران را دارند گفت: اگر هنرمند بخواهد با تئاتر خود را تخلیه کند در شهرستان نیز با پنجاه تماشاچی به مقصود میرسد اما اگر شهرت معیارش باشد قضیه فرق دارد. در ادامه این پاسخ ، حمید رحیمی گفت: تهران دیگر گنجایش ندارد وقتی برخی از تئاتریانی که ساکن تهران هستند ، سالهاست نتوانسته اند کاری انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایش بیوه های غمگین سالار جنگ به کارگردانی شهاب الدین حسین پور در تالار فخرالدین اسد گرگانی از هشتم مهر تا یازدهم در دوسانس اجرا خواهد شد.