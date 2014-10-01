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۹ مهر ۱۳۹۳، ۸:۵۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات ساماندهی شبکه فروش بیمه/ دو شغله‌های صنعت بیمه شناسایی شدند

جزئیات ساماندهی شبکه فروش بیمه/ دو شغله‌های صنعت بیمه شناسایی شدند

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام جزئیات ساماندهی شبکه فروش و نمایندگی‌های صنعت بیمه، از شناسایی دو شغله‌ها و نمایندگانی که دارای چند کد نمایندگی بودند، خبرداد.

محمد ابراهیم امین در گفتگو با مهر با اشاره به اقداماتی که بیمه مرکزی ایران برای ساماندهی و شناسایی شبکه نمایندگی صنعت بیمه در کل کشور انجام داده است، گفت: در حال حاضر مشغول پالایش اطلاعات هستیم که پس از آن یک نظم را در کل شبکه فروش و نمایندگی های شرکت های بیمه انجام خواهیم داد. 

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور افزود: برای دستیابی به اطلاعات از نمایندگان بیمه ای خواسته بودیم که اطلاعات خود را در سامانه ای که اعلام کرده بودیم وارد کنند و پس از تائید شرکت های بیمه به بیمه مرکزی ارسال شود و با این کار به اطلاعات وسیعی یافتیم. زمان اعلام شده مدتی پیش به اتمام رسیده و بدین ترتیب تا اعلام نتایج شرکت های بیمه نمی توانند مجوز جذب نمایندگی صادر کنند.

وی با اشاره به دو شغله بودن برخی از نمایندگی ها و اینکه برخی از آنها دو یا سه کد نمایندگی از شرکت های بیمه دریافت کرده بودند، عنوان کرد: برخی از آنها هم بدون اینکه دارای مجوز رسمی باشند کد بیمه ای دریافت کرده بودند و بیمه گری می کردند.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشورمان تعداد نمایندگان بیمه که دارای کد هستند را 62 هزار نمایندگی اعلام و بیان کرد: بخشی از این تعداد ثبت نام نکردند، چون دارای چند کد بودند و خارج از چارچوب رسمی و مجوز فعالیت می کردند. همچنین با استفاده از اطلاعات مربوط به تامین اجتماعی و کارکنان دولت نمایندگان بیمه ای دو شغله را شناسایی کرده ایم.

امین تاکید کرد: به زودی نتایج اطلاعات دریافت شده شفاف سازی خواهد شد و نتایج اعلام می شود که آن زمان می توان مجوزهای جدید برای جذب نمایندگی صادر شود. 

کد مطلب 2381438

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