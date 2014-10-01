اردوی راهیان نور کودک در شیراز آغاز شد/ تدوین 120 عنوان فعالیت در مدارس فارس در حوزه فرهنگی

محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی حدود 120 فعالیت برای مدارس و ادارات آموزش و پرورش پیش بینی شده، افزود: مجموعه برنامه ها شامل طرح مزرعه سبز من، مسابقات، تفاهم نامه هایی که با حوزه علمیه، سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی امضا شده است و برنامه هایی که خود مدارس دنبال می کنند در مجموع 120 فعالیت است.

وی بیان کرد: یک اقدام زیبا و منحصر به فرد که توسط سپاه و با همکاری آموزش و پرورش انجام شده، برگزاری اردوی راهیان نور کودک در باغ جنت شیراز است که از اول مهر شروع شده است.

معاون پرورشی آموزش و پرورش فارس ادامه داد: این اردو ویژه دانش آموزان ششم ابتدایی است که با پوشیدن لباس های رزم و شرکت در عملیات های مشابه عملیات های دفاع مقدس به مدت چهار ساعت در یک فضای کاملا عینی و مانوری قرار می گیرند.

نظری با عنوان اینکه این برنامه به مدت یک ماه ادامه دارد، گفت: از خانواده ها و دانش آموزان دعوت می کنیم از این مجموعه بازدید کنند.

وی همچنین با اشاره به اعزام دانش آموزان مقطع متوسطه دوم فارس به اردوی راهیان نور در مناطق جبهه، اظهار کرد: با توجه به هماهنگی آموزش و پرورش و سپاه فجر استان قرار شده که 62 هزار دانش آموز در قالب هزار و 550 گروه به جبهه ها در استان خوزستان اعزام شوند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه اولین تاریخ اعزام 15 مهر ماه همزمان با سراسر کشور انجام می شود، ابراز داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده روزانه 22 گروه اعزام خواهند شد.

نظری گفت: هر اردو چهار شبانه روز است که دانش آموزان از منطلق عملیاتی شلمچه، والفجر هشت و برخی دیگر از مناطق جبهه بازدید می کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئول برگزاری اردو را از اعزام تا پایان سپاه محول شده است، بیان کرد: مدیریت و سرپرستی اردو را مدیران مدارس انجام می دهند و همراه با هر کاروان یک روحانی به عنوان مسئول فرهنگی حضور می یابد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش فارس تاکید کرد: همه دانش آموزان تحت پوشش بیمه هستند و بر اساس برنامه ریزی انجام شده تمام اتوبوس ها و راننده ها باید استانداردها و شرایط لازم را داشته باشند.

نظری در ادامه افزود: این اردو با مشارکت مالی اولیا دانش آموزان، فرمانداری ها، سپاه، آموزش و پرورش و افراد خیر برگزار می شود.

وی اظهار داشت: به همه دانش آموزان شرکت کننده بسته های فرهنگی اعطا خواهد شده و مدیران فعال در برگزاری اردو مورد تشویق قرار می گیرند که 20 نفر از مدیران به حج و 150 نفر از آنان به مشهد مقدس اعزام می شوند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش فارس گفت: از 62 هزار دانش آموز اعزامی 50 درصد دختر و 50 درصد پسر هستند.

نظری همچنین ابراز داشت: اردوی راهیان نور تا پایان اسفند به اتمام می رسد.

وی عنوان کرد: آشنایی دانش آموزان با رشادت های رزمندگان دفاع مقدس، نهادینه کردن ارزش ها در وجود دانش آموزان، آشنایی دانش آموزان با هویت مذهبی، ملی و انقلابی خود و جامعه شان و مقابله با آسیب های نوپدید از جمله اهداف اردوی راهیان نور است.