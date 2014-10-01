همايش مشاركت همگاني در ترويج گردشگري پاك و ساحل بي زباله در منطقه آزاد انزلي برگزارشد

به گزارش حبرنگار مهر، رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد انزلی صبح چهارشنبه در اين همايش با تاكيد بر ايجاد زيرساخت هاي مختلف صنعت گردشگري و فرهنگ سازي در زمينه حفظ محيط زيست در منطقه آزاد انزلي گفت: پاكيزگي و آرامش در محدوده اين منطقه از جمله فاز گردشگري و طرح ساحلي را از مهمترين اولويت هاي كاري سازمان مزبور براي ايجاد شرايط مناسب حضور گردشگران داخلي و خارجي بازديد كننده از اين منطقه است.



رضا مسرور افزود: سازمان منطقه آزاد انزلي همواره در عرصه‌ ساحلي خود مراعات پاكيزگي را از اولويت‌ هاي ترك‌ ناشدني دانسته و در مسير تحقق اين اولويت بسيار كوشيده است.

وی تصریح کرد: برنامه " مشاركت همگاني در ترويج گردشگري پاك و ساحل بي‌ زباله " فرصتي براي اعلام عمومي حركتي كه طي آن كنترل و مراقبت از اين سرمايه‌ هاي بزرگ به مردم به عنوان نگاهبانان صميمي و وفادار طبيعت سپرده خواهد شد.

رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: این مهم آغاز جرياني فرهنگ ساز براي تصدي مردميِ بسياري از وظايفي كه اكنون تنها از طريق اين سازمان درحال انجام است.

وی افزود: صنعت گردشگري يکي از بزرگترين و پربازده ترين فعاليت هاي اقتصادي در دنيا است که بالاترين ميزان ارزش افزوده را ايجاد مي کند و بطور مستقيم و غير مستقيم، ساير فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي را تحت تاثير قرار مي دهد.

مسرور افزود: توسعه گردشگري، يکي از رويکردهاي ايجاد تحول اقتصادي - اجتماعي در مناطق جهان است که همواره مورد توجه پژوهشگران و برنامه ريزان قرار دارد.

وی اذعان داشت: بر اين اساس با توجه به اهميت توسعه مناطق آزاد در اقتصاد کشور نگاهي به جايگاه گردشگري در مناطق آزاد تجاري بويژه منطقه آزاد انزلی به جهت برخورداري از منابع بالقوه گردشگري امري ضروري به نظر مي رسد.

