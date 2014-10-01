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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸

بامداد امروز/

زلزله 3.4 ریشتری گلباف کرمان را تکان داد

زلزله 3.4 ریشتری گلباف کرمان را تکان داد

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه‌ای با شدت 3.4 ریشتر بامداد امروز گلباف واقع در استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.4 ریشتر راس ساعت دو 13 دقیقه بامداد چهارشنبه گلباف را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۹.۸۸۲ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۷۴۲ درجه به وقوع پیوست.

همچنین عمق زمین لرزه گفته شده در هشت کیلومتری از سطح زمینه بوده است.

بنا به اعلام مسئولین محلی زمین لرزه بامداد امروز گلباف هیچ گونه تلفات جانی و مالی نداشت.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال شناخته شده است و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان تعلق دارد. زمین لرزه سال 82 بم یکی از مهیبت ترین زمین لرزه های رخ داده در این استان است که جان تعداد زیادی از ساکنین این دیار را گرفت.

کد مطلب 2381492

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