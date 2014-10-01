مراسمی با حضور ناشنوایان و خانواده های آنان در خرمشهر برگزار شد

رئیس اداره بهزیستی خرمشهر که در این مراسم حضور داشت در گفتگویی با خبرنگار مهر خواستار حمایت تمامی ارگان ها و نهادها در زمینه حل مشکلات و مساعدت ناشنوایان شد.



علی فرحانی عنوان کرد: هر کارفرمایی که مددجوی بهزیستی را مشغول به کار کند سهم بیمه کارفرمایی او را سازمان بهزیستی تقبل می کند.



وی افزود: همچنین به کارفرمایان نیز تسهیلات بانکی به مبلغ 10 تا 15 میلیون تومان با کارمزد اندک به ازای هر مددجویی که مشغول به کار کنند، تعلق می گیرد.



رئیس اداره بهزیستی خرمشهر به آمار ناشنوایان و کم شنوایان تحت پوشش این اداره نیز اشاره کرد و گفت: قریب به 200 نفر معلول ناشنوا و کم شنوا تحت خدمات بهزیستی خرمشهر قرار دارند.



فرحانی از خدمات در نظر گرفته برای ناشنوایان نیز نام برد و گفت: خدماتی چون مستمری، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه دانشجویی، دفترچه خدمات درمانی، وسایل کمک توانبخشی، بن های نقدی و غیر نقدی از خدماتی است که شامل ناشنوایان تحت پوشش این اداره قرار گرفته است.



به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم رئیس انجمن ناشنوایان آبادان و معاون انجمن ناشنوایان استان نیز حضور داشتند. اجرای موسیقی و تئاتر از برنامه های متنوع این مراسم برای ناشنوایان بود.

