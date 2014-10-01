یافته محقق ایرانی دانشگاه پنسیلوانيا درباره تشخیص اشتباهات توسط مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، این نوع تشخیص اشتباهات که تحت عنوان 'اشتباهات حسی' شناخته شده اند به مغز این اجازه را می دهد تا فرد از اشتباهاتی که در طول زندگی مرتکب آنها می شود درس گرفته و برای پیشرفت در زندگی از آنها استفاده کند.

فرزانه نجفی محقق ایرانی دانشگاه پنسلوانيا و همکارانش پیش از این دریافته بودند که مغز چگونه با توجه به صداها تمایز لازم میان سیگنالهای درست و خطا را صورت می دهد.

این محققان اکنون پا را فراتر گذاشته و توانایی مغز در تشخیص اشتباهات را با توجه به تفاوت شدتها مورد ارزیابی قرار داده اند.

زدن سرویس مناسب در تنیس پس از آنکه سرویس قبلی به دلیل به کارگیری قدرت زیاد راهی خارج از زمین شده بود مثال بارزی در این زمینه است. در این حالت مغز با توجه به اشتباهات حسی که در سرویس قبلی داشته به ورزشکار این امکان را می دهد تا با کمی اصلاح در برآورد اندازه گیری قدرت مورد نیاز به توپ ضربه وارد کند.

نتایج این دستاورد تازه که با همکاری محققانی از دانشگاه پرینستون صورت گرفته در یک نشریه تخصصی پزشکی منتشر شده است.