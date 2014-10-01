به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عرب‌پور سه‌شنبه شب در نشست ستاد نماز جمعه کرمان با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ نماز جمعه گفت: نماز جمعه در واقع میعادگاه مسلمین بوده و پایگاهی برای تحکیم وحدت و انسجام است.

وی با اشاره به لزوم پررنگ‌تر شدن مشارکت جوانان در این آیین عبادی سیاسی ابراز داشت: باید از ظرفیت نماز جمعه برای تعمیق ارزش‌ها و باورهای دینی در جامعه استفاده شود.

حجت‌الاسلام عرب پور همچنین نماز جمعه را به مانند یک همایش هفتگی دانست و گفت: باید در خطبه‌های نماز جمعه به روشنگری افکار عمومی و توطئه‌های دشمنان پرداخته شود.

وی همچنین بر لزوم بهره گیری از ظرفیت نماز جمعه برای ارتقاء بینش سیاسی جامعه تاکید و تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در صدد دست یابی به اهداف شوم خود است که با تنویر افکار عمومی می‌توان خدعه دشمنان را نابود کرد.

رئیس ستاد نماز جمعه کرمان همچنین با اشاره به نزدیک شدن به عید سعید قربان افزود: نماز عید قربان همزمان در مصلای امام علی(ع) شهر کرمان اقامه می شود.

امام جمعه موقت کرمان؛ زمان برگزاری آیین نماز عید قربان را شش و 30 دقیقه صبح روز عید عنوان کرد و ابراز داشت: این آیین در ساعت هفت و 30 دقیقه به پایان می رسد.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به حضور گسترده مردم در نماز اعیاد مذهبی افزود: از نمازگران می خواهیم با حضور به موقع در محل اقامه نماز در برقراری نظم و برگزاری منظم برنامه ها ما را یاری دهند.

رئیس ستاد نماز جمعه کرمان یادآور شد: آیین اقامه نماز عید سعید قربان همراه با قرائت قرآن و دعای ندبه است.