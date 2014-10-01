51 درصد تلفات رانندگی مازندران مربوط به عابران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود قاسمیان صبح چهارشنبه در جلسه شوراي شهر ساري كه با موضوع ترافيك برگزار شد تصريح كرد: براي حل مشكلات و چالش ها آماده همكاري هستيم و انتظار داريم شوراي شهر مثل گذشته تعداد جلسات مشترك را بيشتر كند و در اين جلسات از هم توضيح بخواهيم و همديگر را استنطاق كنيم تا به نتيجه برسيم و اكنون ترافيك به عنوان يك مشكل كشوري بين بد و بدتر قرار دارد و چيزي به نام خوب نداريم.



سرهنگ قاسميان خاطرنشان كرد: نبايد فكر كنيم كه با برخي طرح هاي مقطعي مشكل حل مي شود بلكه ترافيك به عنوان معضلي كه در برخي نقاط شهر وضع اسفباري پيدا مي كند بايد كنترل ، ساماندهي و مديريت شود بويژه آن كه وضع برخي مسير ها در شأن ساري مركز استان نيست.



وي به آماري در خصوص تلفات جاني تصادفات رانندگي اشاره كرد و گفت: ۵۱ درصد كشته شدگان استان در تصادفات عابرو۲۸ درصد آنها را كب موتور سيكلت بودند و اين ها بخاطر سهل انگاري است و ما بايد بطور جدي در مورد آن برنامه ريزي كنيم.



رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان مازندران گفت:ما تمام قد در خدمت مديران شهر و نمايندگان مردم در شورا هستيم و اميدواريم با استمرار اين جلسات ،پيشرفت محسوسي در مديريت و ساماندهي ترافيك داشته باشيم.



وي اعلام كرد:بحث آموزش بطور جدي در دو مرحله برون و درون سازماني دنبال مي شود و آموزش هاي برون سازماني ما در مساجد،مدارس و شهرك ترافيك ارايه مي شود.

سرهنگ قاسميان با تاکید بر لزوم ساماندهي ورودي هاي شهر كه بعضاً دون شأن مردم خوب ساري است، درباره آسيب ديدگي احتمالي خودرو ها حين حمل به پاركينگ اعلام كرد:اگر ايراد خسارت محرز شود، بنياد تعاون نيروي انتظامي ضامن خسارت خودرو هنگام حمل به پاركينگ خواهد بود.



سرهنگ قاسميان در پايان از همكاري اعضاي شورا قدرداني كرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به شماره ۱۹۷ اعلام كنند.