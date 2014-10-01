به گزارش خبرنگار مهر، کشور ایران با ضرب آهنگی تند و با نرخ 8.2 درصد به سمت سالمندی پیش می رود بی آنکه برای این واقعه آماده باشد نرخی که در خراسان رضوی آهنگی 7.9 درصدی دارد و هفدهمین استان پیر کشور محسوب می شود.

روندی که تا 30 سال آینده پیر شدن 25 درصد از افراد جامعه را در پی دارد و نیاز به تغییرات اساسی در ساختار زندگی و در امکانات شهری به شدت در آن احساس می شود، امری که در مشهد از چند سال پیش با عنوان شهر دوستدار سالمند در دست بررسی و قرار است اجرایی شود اما هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته است.

مشکلات پیش روی سالمند مانعی برای افزایش امید به زندگی

پیر شدن نوعی روند طبیعی و از مراحل تکامل زندگی است که دیر یا زود سراغ همه افراد می آید، افراد پیر در جامعه‌ای که خود را برای آن آماده نکرده اند مشکلات بسیاری خواهند داشت مشکلاتی که گاه مانند یک سد جلوی راه استفاده آنها از خدمات و امکانات شهری را خواهد گرفت.

اما تبدیل شدن مشهد به شهر دوستدار سالمندان رویایی است که امروز تا رسیدن به واقعیت فاصله بسیاری دارد، رویایی که اگر محقق شود مشکلات بسیاری را از جلوی راه سالمندان برداشته و امید به ادامه زندگی را در آنها افزایش می دهد.

محمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص نیاز به توجه و رسیدگی به سالمندان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: سالمند آزاری مانند همه کشورهای دیگر در ایران هم وجود دارد.

وی ادامه می دهد: اما سالمند آزاری در کشور ما شکلی متفاوت دارد و این طور نیست که فکر کنیم سالمندان مورد ضرب و شتم قرار می‌ گیرند بلکه کم توجهی و به فراموشی سپردن سالمندان و عدم رسیدگی و توجه به نیاز ها و خواسته های آنان هم نوعی آزار محسوب می شود.

لزوم تبدیل مشهد به شهر دوستدار سالمندان

تهمینه شکیب مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی هم به خبرنگار مهر می‌گوید: سالمندی یکی از مراحل تکامل زندگی است که اگر به خوبی سپری شود هم خانواده و هم سالمند از زندگی لذت می برند.

وی با بیان اینکه فرد سالمند نیاز به امکاناتی دارد تا زندگی‌اش را راحت تر بگذراند، عنوان می‌کند: یک فرد سالمند نیاز به خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی ویژه ای دارد و این امر با تبدیل مشهد به شهر دوستدار سالمند محقق خواهد شد.

شکیب به مصوبه تبدیل مشهد به پایتخت فرهنگی جهان اسلام تا سال 2017 اشاره کرده و می‌گوید: مشهد باید به شهری بدون مانع تبدیل شود تا سالمندان و ناتوانان جامعه برای بهره مندی از خدمات عمومی و دسترسی به اماکن، با مانعی مواجه نشوند.

وی تاکید می‌کند: مشهد تا رسیدن به شهری دوستدار سالمند فاصله زیادی دارد امری که با توجه به موقعیت مشهد از نظر معنوی و حضور زائران که درصد بالایی از آنها در آینده سالمندان خواهند بود، باید به طور جدی به آن پرداخته شود.

شکیب می‌گوید: باید راهکارهای لازم در زمینه ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی برای سالمندان سنجیده شود و با تدوین قانون جامع حمایت از حقوق سالمندی دستگاه های مربوط، خدمات لازم را در زمینه سالمندان افزایش داده و به کمیت و کفیت آنها بیافزایند چرا که سالمندی به ویژه در خراسان رضوی و با وجود سالانه میلیون ها زائر و مسافر با چالش هایی رو به رو است که از هم اکنون باید پیش‌بینی شده و راه حل های لازم برای آن سنجیده شود.

خراسان رضوی و نیم میلیون سالمند

حمیدرضا پوریوسف معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی هم در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: حدود نیم میلیون نفر از جمعیت شش میلیون نفری خراسان رضوی سالمندان بالای 60 سال هستند.

وی ابراز می کند: دوره سالمندی در کشور ما 60 سال به بالاست، سالمندی بیماری نیست بلکه شرایط طبیعی روند جسمانی بدن انسان است که اگر همراه با سلامت جسمی و روحی و آمادگی جامعه برای پذیرایی از آن باشد دوره سازنده و پویای زندگی است.

پوریوسف با بیان اینکه خراسان رضوی جزو استان های با میزان سالمندی متوسط است، می گوید: آمار سالمندی در کشور8.2 درصد و در خراسان رضوی 7.9 درصد است و در حال حاضر دو هزار و 400 سالمند از بهزیستی این استان خدمات دریافت می کنند که شامل خدمات موسسات شبانه روزی، روزانه و ویزیت در منزل می شود.

وی با بیان اینکه سالمندی چالش نیست، اظهار می کند: با روندی که جامعه به سمت پیر شدن می رود پیش بینی می کنیم که تا 30 سال آینده 25 درصد جامعه سالمند خواهند بود و نیاز به دریافت خدمات ویژه و مراقبت دارند که این مسئله ای چالش برانگیز است.

چالش سالمندان بدون فرزند در آینده

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: این روند در حالی به سرعت در حال پیشروی است که بسیاری از سالمندان تک فرزند و یا خانم‌های مجردی هستند که به سن کهولت می رسند و در آینده کسی را برای مراقبت از خود ندارند و این یکی دیگر از چالش‌هایی است که از هم اکنون باید مد نظر قرار گیرد و این امر با تحقق شهری دوستدار سالمند حل می شود.

پوریوسف تصریح می‌کند: باید با فرهنگسازی‌های لازم این فرهنگ ایجاد شود که سالمندان در منزل نگهداری شوند، باید با تغییر در سبک زندگی و در نتیجه سالم نگه داشتن سالمندان با بحث‌های خود مراقبتی امید به زندگی را در آنها افزایش دهیم.

وی می‌گوید: در زمینه بررسی مشکلات سالمندان که مهمترین آنها مشکلات مالی و درمانی است شورای عالی سالمندان به عنوان مرجعی برای تصمیم ‌گیری و سیاست‌ گذاری تشکیل شد که هدف آن بررسی مسائل اجتماعی، بهداشتی و رفاهی سالمندان بود اما تا کنون نتیجه ای از جلسات آن حاصل نشده است.

پوریوسف تصریح می‌کند: برای رسیدن به معیارهای یک شهر دوستدار سالمند لازم است اطلاعات دقیقی مانند بیماریهای عمده سالمندان، اطلاعات کهنسالان تحت پوشش بیمه و حتی آمار دقیقی از تعداد سالمندان برای ارائه خدمات مطلوب در دسترس قرار گیرد اما متاسفانه این امر هنوز محقق نشده است.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی به فعالیت 42 مرکز سالمندان در استان اشاره کرده و می‌افزاید: از این تعداد، پنج مرکز روزانه و 37 مر کز شبانه روزی است که هزار و 500 نفر در آنها نگهداری می شوند اما بانک اطلاعاتی دقیقی از سالمندان استان در اختیار نیست.

فرهنگ سازی مراقبت از سالمندان مرحله اول شهر دوستدار سالمند است

محمد عارف آرام کارشناس مسئول امور سالمندان بهزیستی خراسان رضوی هم به مهر می‌گوید: قسمتی از طرح شهر دوستدار سالمند در استان اجرا شده اما هنوز اعتبارات به دست ما نرسیده است.

وی عنوان می کند: فقط جلساتی با حضور اعضای این شورا که باید پیگیر برگزاری جلسات و تحقق اهداف آن باشند و کلیه دستگاه های مرتبط با امور سالمندی در استانداری تشکیل شد اما نتیجه ای از این جلسات حاصل نشد.

آرام با بیان اینکه مشهد با شهر دوستدار سالمند فاصله زیادی دارد، می افزاید: در بخشی از شهر که تازه ساز تر بوده و مطابقت بیشتری با معیار های شهر دوستدار سالمندان داشته و امکان تغییرات هم دارد کار هایی آغاز شده است ولی هنوز در مرحله اول و فرهنگ سازی و حساس سازی است.

وی می گوید: در حال جمع آوری اطلاعات هستیم و به دنبال زمینه سازی و آموزش مراقبت از افراد مسن در خانواده و جامعه ایم تا با ایجاد زیر ساخت هایی که الان وجود دارد ولی کافی نیست، جامعه به سمتی پیش برود که سالمندان احساس آرامش بیشتری در زندگی داشته باشند.

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گزارش : ملیحه زرین پور