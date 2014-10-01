  1. حوزه و دانشگاه
۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶

معاون دانشگاه خبرداد:

فعالیت شبانه روزی مراکز درمانی و مشاوره دانشگاه علامه/ کاهش تراکم خوابگاه ها

فعالیت شبانه روزی مراکز درمانی و مشاوره دانشگاه علامه/ کاهش تراکم خوابگاه ها

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از فعالیت شبانه روزی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره این دانشگاه خبر داد و گفت: دانشجویان به صورت شبانه روزی می توانند از خدمات مراکز فوق بهره مند شوند.

دکتررضا صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی جدید به تمام دانشجویان متقاضی خوابگاه در دانشگاه علامه خوابگاه تعلق گرفت.

وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد ظرفیت تراکم اسکان دانشجویان در اتاق های خوابگاه‌های دانشجویی کاهش یافت و شرایط برای اسکان دانشجویان به صورت مناسب تری ارایه شد.

معاون دانشجویی دانشگاه علامه با بیان اینکه دانشگاه علامه طباطبائی در سال گذشته فعال ترین دانشگاه فرهنگی کشور بود، یادآورشد: بخش های مختلف دانشجویی برای ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به دانشجویان آماده است و برای هر لحظه دانشجویان برنامه فرهنگی پیش بینی شده است .

وی یادآور شد: مرکز بهداشت، درمان و مشاوره این دانشگاه آماده است تا به صورت شبانه روزی به دانشجویان خدمات ارایه کند.

کد مطلب 2381557

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