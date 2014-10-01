به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز سه‌شنبه هشتم مهر طی مراسمی‌ از عوامل مستند «سپیدجامگان» شبکه دو سیما در فرهنگسرای اندیشه قدردانی شد.

در این مراسم سجاد نوروزی مدیر فرهنگسرای اندیشه ضمن خیر مقدم به حضار از زحمات بی‌دریغ کادر پزشکی که سه نفر از آنها در جمع حضور داشتند، تشکر کرد و گفت: تاکنون از جنبه‌های مختلف به دوران دفاع مقدس نگاه شده است اما این بار در برنامه مستند «سپید جامگان» با افرادی آشنا شدیم که کارهای خاصی در سکوت انجام دادند و این کار شبکه دو سیما ستودنی و قابل تقدیر است.

در ادامه برنامه بخش‌هایی از مستند «سپید جامگان» و در فواصل آن نیز سرودهای خاطره انگیز پخش شد.

پس از این سردار نصراله فتحیان معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح از شبکه دو سیما تشکر کرد و گفت: کادر پزشکی در دوران دفاع مقدس رکورد تخلیه مجروحان را شکست و زمان انتقال مجروح تا رسیدن او به اتاق عمل یک ساعت شد، در صورتی که در گذشته این زمان دو ساعت و نیم بود.

روایت ناگفته‌های جنگ به زبان ساده

وی افزود: این مستند بخشی از ناگفته‌های زمان جنگ را با زبانی ساده روایت کرده است. امروز پزشکانی که از کشورهای اروپایی و آمریکایی تخصص می‌گیرند و به ایران می‌آیند از نظر علمی‌ در رده پایین‌تری از پزشکان ایرانی قرار دارند زیرا پزشکان ایرانی تجربیاتی اندوخته‌اند که بی نظیر است. در آن زمان کسی نمی‌دانست که با زخم مجروحان جنگی چگونه باید برخورد کرد. چون این زخم‌ها در اثر اصابت ترکش است و با سوختگی همراه است نباید بسته شود.

در ادامه این مراسم از امین قدمی‌ تهیه کننده و کارگردان مستند «سپید جامگان» محصول گروه مستند شبکه دو، ناصر طهماسب گوینده متن، عرفان نوایی و عادل معمارنیا تصویربرداران، مهدی خانپور مدیر تولید و امین علی‌نیا مشاور هنری این مستند تجلیل و به آنها لوح تقدیر اهدا شد.

همچنین به پزشکانی چون غلام علی عکاشه، رییس انجمن جراحان ارتوپدی ایران و عضو هیات مدیره جامعه جراحان ایران که به گفته خودش از اولین لحظه آغاز جنگ تا آخرین دقایق پایانی در جنگ حضور داشته، ایرج محجوب و بهروز متخصص جراحان عمومی که در بیمارستان شرکت نفت آبادان مشغول به کار بوده و محمد اسماعیل اکبری فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانز‌ هاپکینز آمریکا و رییس مرکز تحقیقات سرطان از طرف فرهنگسرای اندیشه لوح تقدیر اهدا شد.

ادامه «سپید جامگان» با موضوع پرستاران، بهیاران و رانندگان آمبولانس‌ها



در ادامه امین قدمی‌ تهیه کننده و کارگردان مستند «سپید جامگان» اظهار کرد: با توجه به استقبالی که از این مستند شد در طول سال نیز هفته‌ای یک بار «سپید جامگان» روی آنتن می‌رود. ما در مرحله بعدی به کار پرستاران، بهیاران و رانندگان آمبولانس‌ها و تمامی‌ آنچه که به کادر پزشکی ربط پیدا می‌کند خواهیم پرداخت.

وی افزود: برای تهیه این گونه مستندها دشواری‌هایی وجود دارد که امیدوارم با کمک دیگر نهاد‌ها این چالش‌ها برطرف شود.

قدمی‌ که خود متولد سال 57 است، تصریح کرد: چیز زیادی از آن دوران جز موشک باران‌های تهران به یاد ندارم. اما وظیفه خود می‌دانم با افرادی که هم اکنون در بین ما حضور دارند و تاریخ زنده آن دوران هستند، صحبت کنم تا نسل‌های آینده بهتر با رشادت‌ها و از خود گذشتگی این دلیران آشنا شوند.

روز گذشته فرهنگسرای اندیشه یک مهمان ویژه هم داشت. در این مراسم به پاس نقش‌های ماندگار و هنر آفرینی لاله اسکندری در زمینه دفاع مقدس و بازی‌های به یاد ماندنی وی از او تقدیر شد.

خوشحالم نگذاشتم نقش زنان در دفاع مقدس فراموش شود

لاله اسکندری در خاتمه این مراسم پس از دریافت لوح گفت: خوشحالم که به عنوان یک هنرمند زن ایرانی توانستم با نقش آفرینی در چنین مجموعه‌هایی بخش کوچکی از کارهای پزشکان، پرستاران و به طور کلی زنان ایرانی را در دوران دفاع مقدس به تصویر بکشم تا نقش زنان در این دوران فراموش نشود.