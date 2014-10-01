دیوار قدیمی ترین بندر مازندران برای روانسازی ترافیک تخریب شد/ گرانی زمین چالش بزرگ طرحهای عمرانی نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیخ الاسلامی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرح سیترای نوشهر، خاطرنشان کرد: طی مکاتبات بسیار متعدد از طریق شورای شهر و شهرداری و تعامل و مساعدت بسیار خوب مدیرکل بنادر و دریانوردی، بالاخره پس از گذشت حدود یک قرن از احداث بندر، دیوارهای سنگی بندر تخریب، تعریض و نرده‌گذاری شد و پس ازعقب نشینی دیوار بندر، عملیات بازسازی زمین اضافه شده به خیابان مذکور، از سوی شهرداری نوشهر آغاز شده است.

شهردار نوشهر با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست سال این شهرداری گفت: با تصویب شیوه‌نامه سرمایه‎‌گذاری توسط شورای شهر، درآمد شهرداری محدود به صدور پروانه و جواز نمی شود.

وی گفت: نگاه به بخش خصوصی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در قالب بسته های سرمایه گذاری در جاذبه های شهر نوشهر مهمترین اولویت توسعه محور در این شهر بشمار می رود.

شهردار شهر نوشهر افزود: با تصویب شیوه‌نامه سرمایه‎‌گذاری توسط شورای شهر، درآمد شهرداری محدود به صدور پروانه و جواز نمی شود و بخش خصوصی نیز با امنیت خاطر بیشتر و ورود جدی تری در طرح ها و پروژه های شهرداری نوشهر خواهد داشت.

وی با اشاره به بخشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های شهر نوشهر عنوان داشت: با بخش خصوصی برای ادامه عملیات فاز دوم مجتمع تجاری "همافران" عقد قرارداد شده و سرمایه‌گذاری دوم در خود مجتمع همافران انجام خواهد شد که طی یک قرارداد با بخش خصوصی، این مجتمع به‌زودی تکمیل می‌شود.

شیخ الاسلامی اضافه کرد: در خصوص پارکینگ طبقاتی 22 بهمن نوشهر نیز تاکنون بیش از یک میلیارد تومان هزینه شد و 500 میلیون تومان دیگر اعتبار برای تکمیل آن نیاز است که با عقد قرارداد با سرمایه گذار بخش خصوصی این پروژه نیز بزودی به پایان خواهد رسید.

وی در ادامه به عملکرد شهرداری نوشهر در شش ماه نخست سال 93 در مناطق مختلف این شهر پرداخت و اظهار داشت: عملیات پر حجم لایروبی رودخانه های" گندآب‌رود، گردکل، بهجت آباد و ماشلک"، آسفالت محور اصلی هلستان از تقاطع شهید کریمی به کمربندی پس از 20 سال به عرض 16 متر و افزایش دو برابری پیاده‌روسازی نسبت به سال گذشته در خیابان‌های ادیسون، سینا، هفت تیر، شهید عمادالدین کریمی، 15 خرداد و بلوار شهید خیریان بخشی از عملکرد این شهرداری بوده است.

احداث ساختمان مرکزی هلال‎احمر غرب مازندران در نوشهر

شهردار نوشهر از احداث ساختمان مرکزی هلال‎احمر غرب مازندران در این شهر خبر داد و گفت: پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی شهرداری و شورای شهر با کمک مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران و تخصیص بودجه 70 میلیارد ریالی برای تملک زمین، عملیات احداث ساختمان مرکزی هلال‎احمر غرب مازندران در این شهر آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به مساحت 3 هزار و 400 مترمربعی زمین احداثی ساختمان هلال احمر افزود: بنا به گفته مسئولان هلال‌ احمر، با توجه به مساحت خوب زمین و وسعت فضای سوله، انبار مرکزی غرب مازندران و آموزش و امداد نیز در همین مکان مستقر می‎شود.

وی از آغازعملیات آسفالت مناطق محروم هلستان و کورکورسر در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: همچنین احداث پیست دوچرخه‌سواری در مناطق "دهنو" و سیترا با همکاری بخش خصوصی، احداث پارک کودک استاندارد در منطقه چهارصد دستگاه، بهره‌برداری از پارک بهجت‌آباد ، طراحی و اجرای سردرب ورودی سیترا و بازار ماهی‌فروشان و اجرای پوشش سقف بازار و اجرای یک طرح ورزش‌های آبی و تفریحی ساحلی در بلوار امام رضا (ع) بزودی با مشارکت بخش خصوصی ،عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

گرانی زمین چالش بزرگ طرح های عمرانی در نوشهر

شهردار نوشهر، چالش بزرگ این شهر در عدم اجرای طرح های بزرگ عمرانی را گرانی زمین عنوان کرد و گفت: برای اغلب پروژه ها با مشکل گرانی و محدودیت و فقر زمین در محدوده شهری مواجه هستیم که تلاش شده است تا با تعامل و همچنین اختصاص بودجه نسبت به رفع این معضل اقدام موثر صورت پذیرد.

شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: با وجود همه این محدودیت ها و گرانی زمین خوشبختانه طرح های عمرانی و بازگشائی مسیر با سرعت و با جدیت در حال انجام است که می توان به تملک زمین در نبش خیابان سردار جنگل به شهید کامران بنی‌شیخ‌الاسلامی و در خیابان 24 متری آزادشهر بعنوان یک اتوبان دوم و به موازات کمربندی و بلوار امام رضا (ع) و بازگشایی و تعریض کوچه‌های بن‌بست در شهید خطیبی، عدل 2 و عدالت اشاره داشت.

وی اضافه کرد: برای بازگشایی خیابان رازی به منطقه کورکورسر نوشهر نیز بیش از 5 هزار مترمربع در معرض تعریض قرار می‌گیرد که مذاکرات در این خصوص با مالکان اراضی مذکور در مرحله نهایی است.

تردد روزانه 4 هزار خودرو در سیترای نوشهر

شهردار نوشهر در بخش دیگر با اشاره به گردشگرپذیری این شهر و حضور مسافران در تمامی فصول در مناطق مختلف بویژه در منطقه نمونه گردشگری سیترا گفت: فقط در منطقه نمونه سیترا روزانه 4 هزار خودرو و جمعیتی قریب 30 درصد جمعیت شهرستان نوشهر وارد شدند که حجم زیادی از خدمات‌رسانی مناسب به این مسافران صورت گرفته است.

شیخ الاسلامی از افزایش حدود 30 درصدی ناجیان غریق نسبت به سال گذشته در طرح دریای سیترا خبر داد و افزود: بیش از 30 ناجی در نقاط ممنوعه و محل اجرای طرح در مجتمع سیترا شرکت داشتند که علیرغم همه کمبودهای اعتباری خوشبختانه حقوق ناجیان و پرسنل طرح از سوی شورای شهر و شهرداری پرداخت شده است.