به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پارالمپیک، كاروان ورزشكاران پاراآسيايي 20 مهر با 204 ورزشکار راهی اينچئون كره جنوبي خواهد شد.

جليل باقری جدی در خصوص پرچمداری كاروان ايران گفت: برای اولين بار است كه به اين افتخار مهم رسيدم. آرزوی هر ورزشكاری است كه در رويدادهای مهم اينچنينی پرچم ايران را بالا ببرد و حالا اين افتخار مهم به من رسيده است.

جليل باقری درباره اينكه چطور شد وی برای پرچمداری كاروان ايران انتخاب شد، گفت: فکر نمی‌كنم دليل خاصي داشته باشد. به هر حال يك نفر بايد اين پرچم را حمل می‎كرد كه البته خيلی‌ها در اين كاروان هستند كه می توانستند اين مهم را انجام بدهند و به اين افتخار بزرگ برسند اما به هر حال نصيب من شد. شايد در همين دو و ميداني و يا حتي در رشته هاي ديگر افراد شايسته براي اين كار كم نبودند اما به هر حال اين لطف شامل حال من شده است.

جليل باقري درباره برگزاري اردوهاي تيم ملي در آستانه اعزام به بازي ها هم گفت: شرايط خوبي براي تيم دو و ميداني برقرار است. البته با توجه به سياست فدراسيون دو و ميداني قرار شد اين اردوها به طور غير متمركز برگزار شود كه به همين دليل هم هر يك از ورزشكاران در شهر خود تمرين مي كردند. برگزاري اردوهاي متمركز كمی سخت و دشوار است چرا كه تعداد نفرات زياد است و گاهی به دليل امكانات كم دچار مشكل مي شويم.

باقری كه يكي از اميدهای اصلي تيم ايران در بازی هاي آسيايی است اميدوار است كه بتواند در اينچئون هم به مدال طلا برسد. وی گفت: سال 77 به تيم ملي رسيدم و در اين مدت هم 27 مدال رنگارنگ براي ايران كسب كردم. در بازي هاي آسيايي گذشته هم يك مدال طلا گرفتم كه مي خواهم اين مدال طلا را دوباره تكرار كنم. بدترين خاطره ام از بازي هاي المپيك پكن است كه هرگز نتوانستم در آن به مدال برسم. براي اينكه خاطره تلخ تكرار نشود بايد از اينچئون با دست پر به ایران برگردم.