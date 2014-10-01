پرونده های قدیمی دادگاههای مازندران تعیین تکلیف شود

حبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان نور گفت: 50 درصد زندانیان بی جهت در زندان بسر می برند و تامین ها باید متناسب بوده و با تمهیدات لازم در این خصوص فکری کرد.

وی ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های قدیمی، گفت: پرونده های قدیمی باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.



این مقام قضایی پرونده های زیاد دادگستری ها را نشانگر این امر دانست که افراد جامعه به وظایف خود بدرستی عمل نمی کنند، گفت: در این خصوص باید نهادهای فرهنگی نقش موثرتری ایفاء نمایند؛ چراکه ارتقاء فرهنگی جامعه اصلاح جامعه را بدنبال دارد.



وی با بیان این که در جامعه ای که دادستان وجود دارد مردم باید احساس آرامش و امنیت نمایند، افزود: دستگاه قضایی قضایی تمام تلاش خود را می کند تا مردم عدالت را در جامعه احساس نمایند.



حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد همچنین با تاکید بر حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس، خاطرنشان کرد:باید برای مجازاتهای جایگزین حبس برنامه ریزی شود.



در این مراسم، با قدردانی از زحمات حجت الاسلام سیفی، رییس پیشین دادگستری نور، آقایی به عنوان رییس دادگستری نور معرفی شد.