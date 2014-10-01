نواختن موسیقی جشن ها و همایش ها توسط یک روشندل/ توانایی نواختن سه سازتوسط "شهرام"

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ثابتی قهفرخی روشندل چهارمحالی است که توانایی خاصی در نواختن ساز های موسیقی دارد و هم اکنون نواختن موسیقی بسیاری از جشن ها و همایش های ارگانها و سازمانها را در این استان بر عهده دارد.

وی متولد سال1357 است و اهل شهر فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری است و موسیقی را از شهر کرج آغاز کرده است و در استان چهارمحال و بختیاری ادامه داده است.

این روشندل چهارمحالی ابتدا در کودکی نیمه بینا بوده است و بعد از مدتی بینایی خود را کاملا از دست می دهد.

معلولیت این روشندل چهارمحالی نتوانسته جلوی پیشرفت او را بگیرد و او توانسته درس را ادامه دهد و هم اکنون دارای تحصیلات دانشگاهی از دانشگاه دولتی است.

در موسیقی نیز توانسته افتخارات قابل توجهی را برای استان کسب کند و موفقیت های قابل توجهی را در این رشته هنری کسب کند و هم اکنون با وجود معلولیت بسیاری از موسیقی همایش ها و جشن ها و مراسمات مختلف را با همکاری مجریان انجام می دهد.

در سنین پایین نابینا شده ام

این روشندل موفق چهارمحالی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: از کوچکی نا بینا بودم و تقریبا از سال 67 بینایی ام را کاملا از دست دادم.

شهرام ثابتی ادامه داد: تا سوم ابتدایی با بینایی کمی که داشتم درس می خواندم ولی بعد از اینکه نا بینا شدم با خط بریل درس خواندم و تا پنجم ابتدایی ادامه دادم و بعد از آن به شهر کرج رفتم ودر مدارس مخصوص نابینایان درس خواندم و به موسیقی را از همان جا علاقه مند شدم. یک سال آنجا تحصیل کردم و سپس به استان برگشتم و تا دانشگاه در همین استان درس خواندم و توانستم در دانشگاه دولتی شهرکرد در رشته زبان و ادبیان فارسی قبول شوم و هم اکنون نیز دارای مدرک این رشته هستم.

این روشندل چهارمحالی اظهار داشت: هم اکنون در صدا و سیما مشغول به فعالیت هستم و وظیفه اپراتور مخابرات را بر عهده دارم.

وی در ادامه با اشاره به مهارت در نواختن موسیقی ادامه داد: هم اکنون در نواختن سه ساز سنتور، کیبورد و پیانو مهارت دارم اما سار تخصصی من همان سنتور است و در حال حاضر موسیقی کودک را مورد توجه قرار داده ام ودر این حوزه در حال فعالیت بیشتر هستم.

وی اذعان داشت: برای مهدکودک ها و مدارس آهنگسازی می کنم و همچنین برای برخی از برنامه های صداو سیما نیز آهنگ می سازم.

موسیقی یک فضا پر کن نیست بلکه شخصیت دارد

وی یادآور شد: نگرش من به موسیقی یک فضا پرکن نیست بلکه موسیقی یک شخصیت دارد که می توان بسیاری از مفاهیم وتعالیم را از طریق موسیقی انتقال داد. من در مهد کودک ها و مدارس آهنگ سازی می کنم و همه هدفم این است که بسیاری از حرف ها و اعتقادات و موارد مهم از جمله تربیتی را از طریق موسیقی به نسل جدید که بسیاری از موارد را از طریق صحبت نمی پذیرند انتقال دهم.

ثابتی در ادامه در جواب سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه ایا مشکل خاصی در زندگی داشته اید با توجه به اینکه شما یک معلولیت دارید، اظهار داشت: مشکل برای هر فرد سالم و معلول وجود دارد و وقتی که مشکلات و همین خوبیها و بدیها و کمبودها هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند زندگی زیبا می شود. نمی توان گفت زندگی خالی از مشکلات است، هر کس مشکلات مخصوص خودش را دارد واین که مشکلات چقدر بتوان تاثیر گذار باشد مهم است و نکته مهم این است که مشکلات چقدر بتواند فرد را به سمت جلو ببرد و راه را برای موفقیت فرد هموار کند مهم است.

از تکنولوژی های جدید برای مسیر یابی نابینایان باید استفاده شود

وی اذعان داشت: مشکلاتی که در زندگی داشته ام تاکنون نتوانسته اند مانع پیشرفت من شوند و تاکنون مشکل خاصی نداشته ام.

شهرام ثابتی در ادامه با اشاره به کسب عناوین مختلف از جشنواره موسیقی، ادامه داد: تاکنون توانسته ام در جشنواره های مختلف موسیقی از جمله جشنواره موسیقی معلولین تهران و جشنواره معلولین دیگر عناوین مختلفی را کسب کنم.

وی در ادامه در جواب سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه مناسب سازی شهر برای یک شما که نابینا هستید چگونه است، گفت: علائم که باید برای مشخص کردن مسیر نابینایان نصب شود در استان بسیار کم است و این امر یک مشکل بسیار مهم برای نابینایان است.

این روشندل عنوان کرد: هم اکنون باید از تکنولوژی های جدید برای مسیر یابی نابینایان استفاده شود و دیگر درست کردن پیاده رو و یا جاده شیب دار خواسته های قدیمی است.

از حمایت ارگانهای حمایتی راضی نیستم

وی در جواب سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه از حمایت های سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی رضایت دارید و یا نه، ادامه داد: متاسفانه نه و اینکه بگویم نه یک کمی بزرگ نمایی است اما بهزیستی در راستای آن هدفی که به وجود آمده است کم کاری می کند.

وی ادامه داد: زمانی دامنه فعالیت بهزیستی حمایت از معلولین بوده است که هم اکنون دامنه فعالیت آن از سالمندان گرفته تا معتادان و مهد و کودک و... و آنقدر دامنه فعالیت زیاد شده است که به خاطر آن هدفی که به وجود آمده بود فاصله گرفته و دور شده است.

ثابتی بیان کرد: یک قانون کار جامع برای معلولین وجود دارد و اینکه سه درصد از استخدامی هر ارگان باید معلول باشد. بسیاری از ادارات این قانون را رعایت نمی کنند و من خودم که هم اکنون در صداد و سیما کار می کنم یکی نیروی شرکتی هستم و با وضعیت اداره کاری کار می کنم.

وی تاکید کرد: بهزیستی باید بیشتر مشکلات معلولان را مورد توجه قرار دهد و در راستای استخدام آنها تلاش بیشتری بکند.

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گزارش از سید محمد رضا موسوی