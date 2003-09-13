بدنبال اولين پيروزي خانگي هستيم

نادرفرياد شيران مربي سايپا درگفت وگوباخبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: استقلال اهوازبازيكنان ومربيان خوبي دارد كه براي هربازي ازانگيزه ويژه اي برخوردارند. هرچند آنها دربازي گذشته شكست خورده اند، اما براي بازي با سايپاانگيزه اي دوچندان دارند وبدون شك حريف آساني براي ما نخواهند بود.

فرياد شيران ادامه داد: بااين وجود بازيكنان سايپا هم درآمادگي كامل بسرمي برند وبراي پيروزي مقابل استقلال اهواز مشكل خاصي ندارند. تمام تلاش ما اينست كه اولين پيروزي خانگي را كسب كنيم. دستيار محمد مايلي كهن در مورد بازي با سپاهان گفت: درآن بازي بچه هاي ماخيلي خوب كاركردند وبرخلاف اينكه خيلي ها تصورمي كنند سپاهان مشكل داشت، من معتقدم اين تيم به هيچ وجه ضعيف نشده وبازيكنان اين تيم ازآمادگي خوبي برخوردارند.

فرياد شيران درمورد تغييرورزشگاه محل بازي سايپا نيزگفت: متاسفانه ورزشگاه شريعتي كرج نتوانست خواسته هاي مسوولان و مديران سايپا را برآورده سازد، به همين دليل پس ازبررسي هاي لازم تصميم گرفتيم بازي هاي سايپا راازاين پس درورزشگاه شهيد شيرودي برگزار كنيم.

مربي سايپادرپايان صحبتهايش ابرازاميدواري كرد: اين تيم بتواند دربازي روزيكشنبه هرسه امتيازبازي رابه اندوخته هايش بيفزايد.