سرانه افراد تحت پوشش پزشک خانواده/ 7 بیمارستان جدید بدون ناوگان اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سید حسن هاشمي از روساي دانشگاههاي علوم پزشكي خواست كه به محض بازگشت به استان خود زمينه‌هاي اجرايي شدن مفاد كتاب ارزش‌هاي نسبي سلامت را با تشكيل جلساتي مشابه جلسه ستاد مركزي وزارت بهداشت و مركب از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي، نظام پزشكي، بيمه فراهم كنند و گزارش اقدامات خود را به وزارتخانه ارائه دهند.

وی با اشاره به اهميت اطلاع‌رساني اجرايي شدن مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت گفت: ممكن است پزشكان به دليل مشغله‌هاي زياد از اين رويداد مهم مطلع نشده باشند بنابراين در مرحله اول اطلاع‌رساني به جامعه پزشكي براي ما يك ضرورت است.

هاشمی با تاكيد بر اينكه هدف ما مردم و رضايت مردم است، گفت: همه تلاش خود را براي رضايتمندي مردم بكار گيريد.

وزير بهداشت همچنين از معاون درمان خواست تا 2 هفته ديگر جلسه‌اي با معاونين درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داشته باشند و گزارش اقدامات انجام شده را به ستاد وزارت بهداشت و رئيس دانشگاه مربوطه اطلاع دهند.

طراحي سامانه‌اي به منظور اخذ شكايات مردمي

هاشمي از طراحي سامانه‌اي به منظور اطلاع‌رساني و نيز دريافت شكايات مردمي در اين خصوص خبر داد و بر ضرورت پي‌گيري و پاسخگويي به شكايات واصله تاكيد كرد.



وزير بهداشت همچنين بر ضرورت تعيين تكليف پرداختی های نيروهاي غير پزشك در طرح تحول نظام سلامت تاكيد كرد و گفت: بايد درخصوص چگونگي نظام پرداخت به نيروهايي كه درگير اجراي اين طرح هستند تا هفته آينده به جمع‌بندي نهايي برسيد.



شتاب بیشتر برای عملیاتی کردن برنامه تحول بهداشت

هاشمی همچنين به اهميت حوزه بهداشت در طرح تحول نظام سلامت اشاره كرد و گفت: اقداماتي كه در حوزه بهداشت صورت گرفته است در هيچ دوره‌اي انجام نشده است و در طرح تحول بهداشت نيز مدلي جديد براي مراقبت فعال از بيماريها طراحي شده كه البته بايد با سرعت و شتاب بيشتري برنامه‌هاي اين حوزه را عملياتي نماييم.

وي همچنين به اجراي برنامه پزشك خانواده اشاره كرد و گفت: بايد با در نظر گرفتن سرانه 12 هزار و 500 نفر، بتوانيد پزشك عمومي جذب كنيد و با تشكيل تيمي مركب از كارشناسان بهداشت محيط و خانواده و دیگر کارشناسان كار را پيش ببريد.

وزیر بهداشت يادآور شد: ما داراي شبكه بهداشتي هستيم و مشكلات در حوزه بهداشت كمتر از درمان است اما چون كار جديد است بايد از بخش خصوصي خريد خدمت صورت گيرد و همچنين از ظرفيت‌هاي جامعه پرستاري و پزشكان عمومي نيز استفاده شود.



تخصیص اعتبار برای تجهیز و نوسازی مراکز بهداشتی

وي بر ضرورت هتلينگ مراكز بهداشتي اشاره كرد و گفت: اعتبار مورد نیاز براي تجهيز و نوسازي مراكز بهداشتي تامین شده است كه بايد به دانشگاه‌ها تخصيص يابد چرا كه حوزه بهداشت جزء اولويتهاست.

وزير بهداشت در ادامه از ورود 1000 آمبولانس تا آخر امسال به ناوگان اورژانس كشور خبر داد و با اشاره به 7 بيمارستان جديدي كه تاكنون تجهيز نشده‌اند، گفت: تجهيز اين بيمارستانها 400 ميليارد هزينه و 2 هزار نيروي انساني نياز دارد.

وي گفت: معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قول ارائه مجوز جذب نيروي انساني در اين بيمارستانها را در صورت تجهيز آنها تا پايان سال را داده است.



توزيع 2 هزار نيروي متخصص در سراسر كشور

وزیر بهداشت همچنين از توزيع 2 هزار نيروي متخصص در كشور خبر داد و گفت: ثبت نام نيروهاي متخصص جهت تقسيم در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از امروز آغاز شده است كه بزودي محل خدمت آنان براساس نياز دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور تعيين خواهد شد.