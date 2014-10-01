12 کارگاه آموزشی در همایش معدن و صنایع معدنی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، 12 کارگاه آموزشی تخصصی در زمینه معدن از 22 تا 24 مهر برگزار می شود.

نمایشگاه فهرست این کارگاهها را که شمال 3 کارگاه خارجی و بقیه داخلی هستند، ضمن اینکه در 22 مهر ماه دوره های حقوق متقابل مدیران معدنی و مسئولان فنی توسط جهاد دانشگاهی، تکنولوژی نوین در حفاری و عملیات آتش‌باری توسط هولدینگ epc فرانسه، تجاری سازی فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی توسط دفتر تجاری سازی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

در 23 مهر ماه نیز سمینارهای دستگاههای گازسنجی و مانیتورینگ معادن زغالسنگ توسط شرکت trolex، تکنولوژی نوین در حفاری و عملیات آتش‌باری توسط هولدینگ epc فرانسه برگزار می شود.

در 24 مهر ماه نیز سیمنار معرفی شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مرتبط، جواهر شناسی و گوهر شناسی توسط جهاد دانشگاهی، سیستم مدیریت زیست محیطی توسط جهاد دانشگاهی، آشنایی با روش های نوین قاب سنگ های کامپوزیتی انجمن سنگ، معدنکاری خلاق با Scamper توسط جهاد دانشگاهی و مالکیت فکری و ثبت اختراع از سوی سازمان ثبت اختراعات کشور برگزار می شود.