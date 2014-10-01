تعیین تکلیف سرویسهای بهداشتی در حوادث/ سازمان مدیریت بحران تغییر نام داد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سومین جلسه کارگروه های مدیریت بحران کشور با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و اعضای کارگروه ها در ساختمان شهید رجایی وزارت کشور تشکیل جلسه داد.

در این جلسه یکی از مدیران وزارت بهداشت گلایه کرد که چرا موضوع تامین سرویس های بهداشتی در زمان حوادث را تعیین و تکلیف نمی کنید. هلال احمر مسئول این موضوع است. بعد نماینده هلال احمر گفت: ما مسئول ایجاد پایگاه اسکان موقت هستیم و چادر و تجهیزات امدادی را تامین می کنیم و سرویس ها وظیفه ما نیست. مثل این است که بگوئید آب و برق و تلفن را هم تامین کنید!

احمد صادقی که پیش از این رئیس هلال احمر تهران بود و در حال حاضر رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران است در پاسخ به اظهار نظرها گفت: با توجه به تجربه 20 ساله من این بحث کاملا حائز اهمیت است و هلال احمر باید مسئولیت آن را بپذیرد.

چالش سرویس های بهداشتی ادامه داشت تا اینکه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور حسن ختام بحث را عنوان کرد و گفت: هلال احمر مسئول است و نباید بترسد. ما هم کمک می کنیم و اگر هزینه ای هم خواست تامین می شود.

اسماعیل نجار با اشاره به اینکه از 19 تا 25 مهر ماه روز مقابله با بلایای طبیعی نام گرفته است گفت: باید اعضا در این هفته با فرهنگ سازی و انجام اقدامات فرهنگی موضوع مدیریت بحران را در سطح جامعه نهادینه کنند.

وی همچنین از اصلاح قانون سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد و گفت: نام این سازمان بعد از 6500 ساعت مطالعه و چکش کاری به همان نام سازمان حوادث غیرمترقبه کشور تغییر کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در مورد شعار امسال هم گفت: عزم ملی، تدابیر پیشگیرانه و افزایش ایمنی در بلایای طبیعی شعار امسال هفته مقابله با بلایای طبیعی است.