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۱۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۰

به منظور بررسي ابعاد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا ؛

شرودر راهي آنكارا مي شود

صدراعظم آلمان به منظور ديدار و گفتگو با مقامات تركيه درباره عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا راهي آنكارا مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني، " بلا آندا " سخنگوي دولت آلمان با اعلام اين خبر افزود: گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در نظر دارد با توجه به آغاز مذاكرات جدي 25 كشورعضو اتحاديه اروپا پيرامون پيوستن تركيه به اين اتحاديه به آنكارا سفر كرده و با "رجب طيب اردوغان" نخست وزير اين كشور ديدار و گفتگو كند .

سخنگوي دولت آلمان با اشاره به اينكه شرودر چهارشنبه هفته جاري راهي تركيه مي شود، خاطر نشان كرد: شرودر قصد دارد در ديدار با اردوغان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را از جوانب مختلف مورد بررسي قرار دهد .

دي ولت همچنين نوشت : از جمله مسائلي كه همواره نظر صدراعظم آلمان را درباره عضويت تركيه در اتحاديه اروپا به خود معطوف كرده ، مسلمان بودن جمعيت اين كشور است .

شرودر پيش از اين پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را ايجاد پلي ميان مسيحيت و اسلام قلمداد كرده بود .

 

کد مطلب 238163

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