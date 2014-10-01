آمار ورزشکاران جودو در قم رضایت بخش نیست

سعید علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعلی رشته جودو در قم و برنامه‌های هیئت جودوی استان قم اظهار داشت: جودوی قم در بخش کاتا از استان‌های خوب و توانمند کشور است چنان که محمد حسن سالاری و محمدرضا صحرایی توانستند در کاتای کشور مدال کسب کنند که این مدال‌ها زمینه ساز کسب مقام سوم کاتای کشور در بخش تیمی برای استان قم شد اما در بخش کومیته نیاز به کار بیشتر داریم.

وی گفت: درباره وضعیت سخت افزاری جودوی قم گفت: هزینه تشک‌های ویژه جودو بسیار سنگین است البته در حال حاضر در ۳ پایگاه جودو در سطح شهر از این تشک‌ها استفاده می‌شود اما به تشک‌های بیشتری نیاز داریم و برای تجهیز خانه جودو، منتظر مساعدت فدراسیون جودو هستیم.

رئیس هیئت جودوی قم افزود: بودجه اداره کل ورزش و جوانان قم تامین کننده اعتبارات ماست و قسمت کوچکی از مخارج هیئت نیز از طریق فروش کمربند، فروش احکام و شهریه جودوکاران به بودجه هیئت جودو تزریق می شود که حداقل هزینه‌ای است که می‌توان برای جودو در نظر گرفت.

علیزاده بیان کرد: تعداد ورزشکاران جودو در قم راضی کننده نیست و این تعداد جودوکاران قم باید افزایش پیدا کند و در تلاش هستیم این آمار را به رقم تقریبی 3 هزار نفر برسانیم.

وی درباره حضور تیم جودوی قم در مسابقات لیگ کشور عنوان کرد: پیش از این در لیگ دسته اول جودو از امتیاز حضور برخوردار بودیم در آن زمان مخارج تیمداری بسیار پایین‌تر از حال حاضر بود در شرایطی که در حال حاضر، لیگ جودوی کشور جودوکار حرفه‌ای دارد و در لیگ دسته اول هم نمی‌توان بدون بودجه کافی وارد شد.

علیزاده در مورد وضعیت جودوی قم در بخش بانوان تصریح کرد: برخی معتقدند جودو برای بانوان ورزشی سنگین و خشن است اما باید به این نکته توجه کرد که جودو هم جنبه دفاع شخصی برای بانوان دارد و هم اینکه از نظر حجاب اسلامی، ورزشی پوشیده است و با حجاب منافاتی ندارد.

رئیس هیئت جودوی قم خاطرنشان کرد:. ظرفیت بانوان قم در رشته جودو قابل توجه است و اگر روی آن‌ها سرمایه گذاری شود در سطح کشور حرف زیادی برای گفتن دارند چنان که برخی استان ها در جودوی مردان حرفی برای گفتن ندارند اما در بخش زنان در بین برترین های کشور هستند زیرا اهمیت مدال آاوری در جودوی بانوان درک شده و روی آن سرمایه گذاری کرده اند.