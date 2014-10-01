آینده مبهم منطقه ای که یک شبه شهرستان شد/ آب همچنان دغدغه مردم کارون

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان كارون يكي از شهرهاي استان خوزستان در جنوب غربي ايران است. مركز اين شهرستان كوت عبدالله است. اين شهرستان با انتزاع از بخش مركزي شهرستان اهواز در 12 بهمن ماه سال 91 توسط هيئت وزيران تصويب و ابلاغ شد.

شهرستان كارون داراي جمعيت 180 هزار نفري و شامل 20 شهرك و روستاي متصل و منفصل از هم است. روستاي كوت عبدالله به عنوان يكي از شاهرگ هاي ورودي كلانشهر اهواز قلمداد شده و امروزه مركز اين شهرستان است.

شهرستان شدن یک شبه

در بهمن ماه سال 1391 ودر جریان سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به استان خوزستان برای افتتاح چند طرح عمرانی و کشاورزی، مسئولان ارشد استان موضوع را با وی مطرح کردن و خواستار شهرستان شدن یکی از مناطق اهواز شدند. منطقه ای که قرارشد به شهرستان تبدیل شود کوت عبدالله نام دارد که اصولا به غیر از جاده های ارتباطی، فاصله ای بین خانه های این منطقه و سایر مناطق اهواز نیست. به خصوص اینکه مردم کوت عبدالله تمام خدمات و خرید محصولات خود را از مرکز شهرستان اهواز دریافت می کنند.

درخواست مسئولان ارشد استان از رئیس جمهور کمتر از 24 ساعت بعد جواب داد و هیئت دولت در نشست خود، شهرستان شدن یک منطقه در اهواز را تصویب کرد و نام کارون را بر آن نهاد تا یکی از تصمیمات تاریخی خود را در این خصوص رقم بزند.

ولی نگرانی اغلب مردم از این بابت که این طرح به هیچ وجه کارشناسی نشده و معلوم نیست کسانی که قصد دارند یک منطقه را در اهواز به شهرستان تبدیل کنند چرا از تبدیل کردن شهر بندرامام خمینی با آن همه صنایع، جدا بودن از شهرستان ماهشهر و اعتراض گسترده مردمی در این خصوص عاجز مانده اند ولی می توانند یک روزه، منطقه ای چسبیده به اهواز را به شهرستان تبدیل کنند.

به نظر می رسد تقسمیات جدید صورت گرفته لطفی در حق مردم کوت عبدالله نیست زیرا قاعده تقسیمات کشوری این است که یک دهستان به بخش، بخش به شهر و شهر به شهرستان تبدیل شود ولی اکنون وضع به گونه ای برای مردم کوت عبدالله رقم خورده است که آنها از یک کلانشهر و فراتر از آن مرکز استان به یک شهرستان جدید با کوله باری از مشکلات تبعید شده اند.

هنوز هم بعد از گذشت چند سال هیچ اتفاق خاصی در این منطقه که به شهرستان شدن و حتی برخی از مسئولان ادعا کرده اند اعتبارات آن 10 برابر شده است نیفتاده است و برعکس به خصوص در بخش خدمات شهری مردم نسبت به آن موقع که شهرداری اهواز به آنها خدمات دهی می کرد وضعی به مراتب بدتر پیدا کرده اند. این وضع را به خصوص در پارک های کوچک بازی می توان دید که در این مدت هیچ توجهی به آنها نشده است.

آب دغدغه ای همیشگی

چند وقتي است كه كيفيت آب آشاميدني مردم كوت عبداله را نگران كرده و برخي از اهالي آن به دليل عدم توانايي مالي مجبور به استفاده از آب بي كيفيت كه بعضا داراي بوي بد و گل آلود است، هستند.

مردم وقتی لوله آب را باز می کنند با آبی متعفن با بوی فاضلاب مواجه می شوند که که قابل مصرف نیست. دیدن خانواده هايي که بشکه های 20 لیتری آب را در شهر جابجا می کنند تا بتوانند آب آشامیدنی و خوردنی خانواده خود را تامین کنند واقعا تاسف بار است و بدتر اينکه با گذشت این همه سال مسئولان نتوانسته اند فکری برای حل این مشکل بکنند.

سيد شريف حسيني عضو هيئت رئيسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: در رابطه با آب كوت عبداله با مسئولان مربوطه از تصفيه خانه بازديد داشتيم و به 40 خانه هم ورود پيدا كرديم. متاسفانه بايد اين را اذعان كنم كه بحث آب در كوت عبداله به فاجعه تبديل مي شود.

وي مي افزايد: در بازديدي كه از اين منطقه داشتيم بالاي 70 تا 80 درصد از منازل آب نداشتند. در حقيقت به صورت عادي خروجي لوله ها ضعيف بود و يا اينكه اصلا آب نداشت. همچنين متاسفانه منازلي كه در ابتداي خط لوله اصلي بودند آب خروجي شان بوي بدی داشت.

استفاده از آب چاه در کوت عبدالله

حسيني تصريح مي كند: فاجعه زماني بيشتر نمايان شد كه وارد خانه اي شديم و مشاهده كرديم اهالي آن از آب چاه استفاده مي كنند آن هم چاهي كه پر از سيمان و داراي بوي بدي بود. بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد كه آب جوی های روباز به درون اين چاه كشيده مي شود. وقتي علت را از اهل خانه پرسيدم در جواب گفتند آب از لوله خروجي ندارد و ما مجبور به اين كار هستيم.

عضو هيئت رئيسه مجلس بیان کرد: وضعيت آب در برخي از مناطق كوت عبداله اينگونه است و شرايط مناطقي كه نام شهرستان را يدك مي كشند اصلا خوب نيست. وقتي منطقه كوت عبدالله مي خواست شهرستان شود خيلي ها قولهای عجيب و غربيب دادند و آينده بسيار روشن را براي كوت عبدالله در بحث خدمات پيش بيني مي كردند و به مردم مي گفتند اگر شهرستان شود لذت خدمات را بعد از شهرستان شدن مي چشند.

وعده اعتبارات کلان به کوت عبدالله محقق نشد

وي عنوان مي كند: خيلي از افراد وعده اعتبارات بسيار سنگيني را براي اين شهرستان دادند اما اكنون بعضي از اين افراد نيستند كه بتوانند كاري براي كارون انجام دهند و آنها كه هستند نيز خودشان را كنار كشيده و انگار نه انگار اين افراد بودند كه قول خدمات رساني به كوت عبدالله را داده بودند.

حسيني بيان مي كند: من به عنوان نماينده مردم سئوال مي كنم خدماتي كه بعد از شهرستان شدن به مردم كوت عبدالله دادند چيست؟ متاسفانه در جواب اين سئوال بايد گفت كه وضعيت آب بدتر از گذشته، ادارات مستقر نشده اند، وضعيت خدمات رساني در بخش عمراني كمتر از گذشته و همچنين شهرداري كوت عبدالله درآمدهايش كمتر از هزينه هاي جاري اش است. از اين گونه مشكلات در كوت عبدالله بسيار مي شود نام برد.

عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی يادآور مي شود: معمولا سئوال مردم از ما اين است كه از زماني كه شهرستان شديم براي ما چه كرديد؟ يك اعتبار جدي (مبلغ هنگفت) براي آب اين شهرستان نياز است. البته با توجه به اعتباراتي كه براي استان خوزستان منظور كردند درصد قابل توجهي را به كوت عبدالله اختصاص داديم ولي اين كفاف مشكلات موجود را نخواهد داد.

وي تاكيد مي كند: در بحث اشتغال براي كوت عبدالله به دنبال ايجاد شهرك صنعتي و بازارچه ميوه و تره بار و پيگير افزايش سهم اين شهرستان از ارزش افزوده هستيم. ايجاد شهرك صنعتي و بازارچه ميوه و تره بار در شرايط عادي هم اجرايي بوده و ما از گذشته براي اين مسائل پيگير بوديم.

تعلق عوارض فولاد به کارون

حسيني عنوان مي كند: بحث اصلي اين است كه همت و انگيزه تغيير در شرايط موجود را براي كوت عبدالله شاهد نيستيم. دو پيشنهاد اجرايي دارم اول اينكه يك سوم ارزش افزوده صنايع فولاد به شهرستان كارون تعلق بگيرد و دوم اينكه مثل شهر ري و شميرانات كه فرمانداري هاي مستقل دارند ولي خدمات شهري شان (شوراي شهر و شهرداري) با تهران است، شهرستان كارون نيز در قسمت خدمات شهري تا ايجاد يك فضاي مناسب شهري از شهرداري و شوراي شهر اهواز خدمات بگيرد.

عضو هيئت رئيسه مجلس در پايان مي گويد: اگر دو پيشنهاد مذكور اتفاق بيفتد كارون هم شهرستان خواهد ماند و هم سرعت خدمات رساني و عمراني آن چشمگير خواهد بود در غير اينصورت با اين اعتبارات قطره چكاني بايد چندين سال منتظر آباداني كوت عبدالله باشيم.

انشعاب غیر مجاز و شبکه فرسوده آب

غلام عليدادي فرماندار شهرستان كارون در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان مي كند:‌ آب شهر كارون از سه نقطه تامين مي شود كه يكي از آنها تصفيه خانه آب كوت عبداله با حجم 37 هزار متر مكعب، نقطه ديگر حدود يك هزار متر مكعب و مقداري نيز از آب شهرستان اهواز مي گيريم در مجموع حدود 70 هزار متر مكعب در روز آب مصرف مي كنيم.

وي يادآور مي شود:‌ به علت انشعابات غير مجاز و اينكه تمام شبكه هاي شهر فرسوده شده و لوله هاي با عمر بيش از 30 سال در حال استفاده است هميشه در ارتباط با آب مشكل داريم.

وضع آب آشامیدنی در برخی مناطق کوت عبدالله

فرماندار شهرستان كارون مي افزايد: اگر بخواهيم مشكلات مربوط به آب اين شهرستان را به صورت اساسي حل كنيم اول بايد به سراغ انشعابات غير مجاز برويم كه مسئولان آب و فاضلاب در حال انجام اين كار هستند.

عليدادي بیان مي كند: مقرر شده تا آب و فاضلاب كار خوبي را براي افزايش آب شهرستان كارون و تصفيه خانه انجام دهد آن هم اين است كه با افزوده شدن يك خط 600 ميلي متري روزانه 10 هزار متر مكعب به آب مصرفي اين شهرستان افزوده می شود كه اميدوارم با اين افزايش ديگر مشكل افت فشار را نداشته باشيم.

وي در پايان در ارتباط با گل آلود بودن آب اين شهرستان گفت: گل آلود بودن آب به شكستگي هاي لوله هاي فرسوده و انشعابات غير مجاز مربوط است و براي رفع آن خود مردم هم بايد در اين زمينه همكاري و حمايت كنند.

تولید آب با پارامترهای بهداشتی

سعيد دشتي زاده سرپرست بهره برداري آب و فاضلاب اهواز نيز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار مي كند: توليد آب در تصفيه خانه شهرستان كارون با تمام پارمترهاي استاندارد بهداشتي انجام مي شود. البته اين امكان وجود دارد كه در بعضي نقاط به دليل همجوار بودن با شبكه فاضلاب به صورت مقطعي شكستگي ايجاد شود.

وي بيان مي كند: به صورت كلي توليد آب در اين شهرستان تمام پارمترهاي بهداشتي را دارد. در خصوص فشار ضعيف آب نيز تعميراتي ايجاد كرديم و يك خط تقريبا 500 كيلومتري آب خام به ظرفيت تصفيه خانه افزوده شد كه تقريبا مشكلات كم فشاري آب هم برطرف مي شود.

سرپرست بهره برداري آب و فاضلاب اهواز در پايان گفت: آمادگي اين را داريم كه آب مناطق اين شهرستان را پايش كنيم. امكان دارد كه در بعضي از خيابان هايي كه به شبكه آب و فاضلاب نزديك هستند يه شكستگي ايجاد شده باشد كه اين شكستگي كوچك در كنار انشعاب غير مجاز ممكن است آب خيابان را آلوده كند ولي از مبدا و تصفيه خانه هيچ آلودگي وجود ندارد.