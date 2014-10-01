برد زرین علیاری بازهم نام شهریار را درخشاند/ لزوم استفاده از تجارب ملی پوشان برای ارتقای ورزش شهرستان

حسین گروسی در پی پیروزی مقتدارنه "مهدی علیاری" قهرمان شهریاری تیم ملی کشورمان در رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای آسیایی اینچئون در گفتگو با خبرنگار مهر این پیروزی افتخار آفرین را به هموطنان عزیز و ورزش دوستان به ویژه مردم شهریار تبریک گفت و اظهار داشت: درخشش قهرمانان و پهلوانان ایران زمین در عرصه های بین المللی همواره برگ زرینی در تاریخ ورزش این مملکت رقم زده و مایه سربلندی و افتخار کشور بوده است.

این مسئول ادامه داد: در این میان حضور پررنگ جوانان شایسته و تلاشگر شهریاری همچون مهدی علیاری و بسیاری دیگر از ورزشکاران این خطه قهرمان پرور در کسب موفقیتهای ملی و فرا ملی بسیار مشهود است.

وی با اشاره به پتانسیلهای بالقوه ورزشی در شهریار عنوان کرد: پرورش قهرمانان ملی در دامان ورزش این شهرستان نشان از ظرفیتهای ویژه و استعدادهای قابل توجه دارد که باید با تخصیص اعتبارات مناسب، احداث اماکن ورزشی و تجهیز آنها، در مسیر شکوفایی این استعدادها گام برداشت.

عضو هئیت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس متذکر شد: حضور ورزشکاران شهریاری در تیم ملی رشته های مختلف همچون کشتی، تکواندو، والیبال، طناب زنی و ثبت رکوردهای مختلف جهانی نظیر روپایی با انواع توپ، مدال افتخاری بر گردن این شهرستان است که با تمام وجود و توان برای حفظ این نشان افتخار تلاش خواهیم کرد.

این مسئول ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت و تجارب این ورزشکاران، یادآور شد: باید با ایجاد امکانات مطلوب، بسترهای مناسب جهت ادامه فعالیت این قهرمانان را فراهم آورد و از تجارب آنان در تربیت و آموزش نسل جدید بهره برد.

گروسی افزود: ورزش شهرستانها پتانسیل بسیار بالایی دارد و اگر از ورزشکاران این مناطق حمایت شود، می توانند مقامهای جهانی کسب کنند چراکه جوانان ایران اسلامی همواره در هر مسیری که گام نهاده اند با اتکا به توان و استعداد خویش توانسته اند قله های افتخار را فتح کرده و موجبات سربلندی و اقتدار هرچه بیشتر کشور را فراهم آورند.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس ضمن انتقاد از کمبود فضاهای ورزشی در این حوزه انتخابیه بیان کرد: از مسئولان ورزش این سه شهرستان انتظار می رود که در توسعه این فضاها کوشا باشند و ورزشگاه ها و سالن های نیمه تمام را تکمیل کنند گرچه با تمام محدودیتها ورزشکاران این خطه در رشته های مختلف ورزشی همواره افتخارآفرینی می کنند اما باید امکانات لازم را در اختیار انان قرار داد تا درخشش آنان در عرصه ها بین المللی تداوم داشته باشد.

وی خبر داد: به محض بازگشت تیم ملی از بازیهای آسیاسی اینچئون، برنامه ویژه ای به منظور تقدیر از تلاشهای مهدی علیاری در شهریار برگزار خواهد شد.

گفتنی است، مهدی علیاری فرنگی کار وزن 98 کیلوگرم تیم ملی کشتی کشورمان توانست با غلبه بر حریفان در بازیهای آسیایی اینچئون 2014، چهاردهمین مدال طلای کاروان ایران در این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

علیاری در جریان این مسابقات پس از استراحت در دور اول، در دور دوم "نوزات صالح" از سوریه را با نتیجه ۹ بر ۲ شکست داد، وی در دور سوم و در مرحله نیمه نهایی مقابل یرولان ایسکاکوف از قزاقستان قهرمان و نایب قهرمان آسیا با نتیجه ۳ بر 1 به برتری دست یافت و راهی دیدار پایانی شد.

فرنگی کار کشورمان در دیدار پایانی مقابل "ژائو دی" از چین دارنده مدال های نقره و برنز آسیا قرار گرفت و در کمتر از سه دقیقه با چهار بارانداز متوالی حریف خود را از پای درآورد و با نتیجه ۸ بر 0 صاحب مدال طلا شد.