حمل و نقل نامناسب مشکل اصلی صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات استان، افزود: یکی از مشکلات اصلی در بحث صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران حمل و نقل نامناسب بود که این مطلب سبب می شد هم قیمت این کالاها افزایش پیدا کرده و هم باعث از بین رفتن کالا در طول مسیر طولانی می شد.

وی افزود: یکی از بهترین گزینه ها برای حمل و نقل این کالا ها از طریق دریا بوده که تاکنون در حوزه حمل و نقل دریای نتوانستیم از کانتینرهای یخچال دار استفاده کنیم.

محمدپور به ضرورت استفاده از کانتینرهای یخچال دار برای حمل و نقل کالاها ی کشاورزی و محصولات لبنی اشاره و افزود : سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ضمن اینکه به دنبال بازار مناسب و خوب در روسیه است به دنبال تقویت حمل و نقل دریایی از طریق استفاده از کانتینرهای یخچال دار نیز است.

وی با اعلام تفاهم انجام شده بین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: مقرر شد سازمان بنادر و کشتیرانی کانتینرهای مورد نیاز را فراهم کرده ضمن آنکه خط و مسیر حمل و نقل نیز از سوی سازمان کشتیرانی مشخص شود.

محمد پور با تاکید بر قیمت حمل و نقل مناسب در این تفاهم نامه گفت: با توجه به اینکه یک بندر در آستارا خان متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است مقرر شد تخلیه و ترخیص گمرکی کالاهای کشاورزی مازندران در این بندر صورت گیرد.

وی به مشکلات کشتی های ایرانی در بنادر آستاراخان اشاره و گفت: بسیاری از کشتی هایی که قبلا به بنادر در آستاراخان می رفتند با تاخیر تخلیه کالا مواجه بودند که باعث تخریب آنها می شد اما یقینا ترخیص کالا در بندر متعلق به کشتیرانی کشور این مشکلات را حل خواهد کرد.

محمدپور در پایان تاکید کرد: تجار و صادر کنندگان محصولات کشاورزی و لبنی و غذایی می توانند از طریق اداره توسعه تجارت خارجی این سازمان اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.